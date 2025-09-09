Ni nani wanaopinga umoja kati ya Iran na Iraq? / Macho ya Marekani na Israel yako kwenye mapato ya mafuta ya Iraq

Mwanamke Mshia wa Iraq: Marekani na Israel Zinazuia Umoja wa Iraq na Iran kwa Ajili ya Mafuta ya Iraq

(Sehemu ya Pili ya Mahojiano ya Zainab Basri na ABNA)

Ripoti ya Shirika la Habari Ahlul Bayt (a.s) - ABNA:

Historia ya karibuni ya Iraq, kuanzia enzi ya udikteta wa Saddam Hussein hadi uvamizi wa Marekani na baadaye kuibuka kwa mradi wa Marekani na Wazayuni wa kundi la kigaidi la ISIS, imejaa funzo muhimu kwa mataifa ya eneo hili, hasa majirani wa Iraq. Leo hii, Iraq kwa sababu ya nafasi yake ya kimkakati na muundo wake wa kitamaduni na kidini, bado inavutia sana kwa Marekani.

Maendeleo ya Iraq na muungano wake na Iran au mataifa mengine jirani, yanapingana moja kwa moja na maslahi ya Marekani. Ndiyo maana Marekani inahakikisha inaendelea kuwa na uwepo wa kijeshi na kijamii ndani ya Iraq, na inajaribu kuzuia ushirikiano wowote kati ya Iraq na Iran.

ABNA: Wakati wa uvamizi wa ISIS mwaka 2014 na mwitikio wa wananchi na viongozi, hali ya Iraq ilikuwa vipi?

Katika kiangazi cha mwaka 2014, ISIS ilivamia kwa ghafla maeneo ya kaskazini na magharibi mwa Iraq, hasa mji wa Mosul. Kundi hili lilifanya mauaji ya halaiki, lilihujumu maeneo ya kihistoria, na kuwabaka wanawake. Liliwaua Wakristo, Waislamu wa Kishia, na jamii ya Yazidi kwa madai kuwa Waislamu wa Kishia si waumini wa kweli.

Katika wakati huo mgumu, Ayatollah Sistani alitoa fatwa ya jihadi. Vijana waliokuwa kwenye ziara ya kidini walijitolea kwa wingi kupigana. Wakiwa bado kwenye mavazi ya ziara (dishdasha), walipanda malori na kuelekea uwanja wa vita kutoka Karbala hadi Baghdad.

Kwa msaada wa Shahidi Qasem Soleimani na Shahidi Abu Mahdi al-Muhandis, pamoja na washauri wa kijeshi kutoka Iran, jeshi la kujitolea la Hashd al-Sha'abi liliundwa. Kwa msaada wa Mwenyezi Mungu, mafunzo ya kijeshi, na imani kwa Ahlul Bayt (a.s), waliweza kuikomboa Iraq kutoka kwa magaidi wa ISIS.

Licha ya kuwa tishio la ISIS bado halijaondoka kabisa, uwepo wa Hashd al-Sha'abi umezuia kundi hilo kujiimarisha tena.

ABNA: Baada ya mauaji ya Soleimani na Abu Mahdi, kwa nini Marekani bado haijatoka Iraq?

Baada ya kuuwawa kwa mashahidi hawa wawili, Bunge la Iraq liliomba Marekani iondoke, lakini bado haijatoka. Sababu ni kwamba Marekani ina maslahi makubwa ya kijeshi na kiusalama ndani ya Iraq.

Pia, mfumo wa kisiasa wa Iraq ni mgumu, wenye vyama vingi vinavyotofautiana misimamo. Marekani inadai kuwa ipo kwa ajili ya kuzuia kurudi kwa ISIS, lakini ukweli ni kwamba wao wenyewe walileta ISIS. Marekani pia inaendelea kuutumia Iraq kama mahala pa kufuatilia Iran, hasa wakati wa migogoro kati ya Iran na Israel.

ABNA: Kuhusu mapato ya mafuta ya Iraq – kwa nini bado yanadhibitiwa na Marekani?

Tangu 22 Mei 2003, kwa amri ya mtendaji namba 13303 iliyosainiwa na George W. Bush, mapato yote ya mauzo ya mafuta ya Iraq yamekuwa yakiwekwa moja kwa moja katika akaunti ya Benki Kuu ya Marekani (Federal Reserve) huko New York. Serikali ya Baghdad ina udhibiti mdogo sana juu ya mapato yake.

Kwa takriban asilimia 80 ya mapato ya mafuta ya Iraq yanaishia Marekani, huku Iraq ikibakiwa na chini ya 15%. Fedha hizi ndogo zinatakiwa zitumike kutatua matatizo yote ya kiuchumi. Aidha, mafuta ya Kaskazini yanabaki huko, huku mafuta ya Basra yakitumiwa na nchi nzima — lakini mafuta ya Kurdistan yanasemekana kuuuzwa kwa Israel.

Mbali na hilo, Iraq inakumbwa na matatizo makubwa ya ufisadi, udhaifu wa serikali, ukosefu wa viwanda na kilimo, pamoja na kuangamia kwa miundombinu tangu enzi za Saddam. Marekani haitaki Iraq ijitegemee, bali iendelee kuwa soko la bidhaa za kigeni.

ABNA: Ni nani wanaopinga uhusiano wa karibu kati ya Iran na Iraq?

Kuna makundi kadhaa:

Wanasiasa wa mwelekeo wa Magharibi

Wagombea wa siasa za kitaifa (nationalists)

Waarabu wanaofungamana na nchi za Ghuba

Baadhi ya makundi ya Kisuni

Wakurd na vyama vyao vya kisiasa

Hawa wote wanapendelea mahusiano na Marekani au mataifa ya Kiarabu ya Ghuba badala ya Iran. Hata hivyo, Waislamu wa Kishia na wapenzi wa Ahlul Bayt (a.s) ndani ya Iraq wanapendelea mahusiano ya karibu na Iran.

Leo bado kuna mgongano wa wazi kati ya wapenda Marekani na Waislamu wa Kishia. Kama ilivyokuwa katika historia, vita ya haki na batili inaendelea, na mara nyingine haki hushinda, mara nyingine batili huonekana kushinda — lakini mapambano haya ni ya daima.