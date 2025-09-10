Waziri Mkuu wa Qatar: Marekani Ilitujulisha Dakika 10 Baada ya Shambulio la Israel

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, likinukuu Al Jazeera, "Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani," Waziri Mkuu na Waziri wa Mambo ya Nje wa Qatar, katika mkutano na waandishi wa habari baada ya shambulio la utawala wa Kizayuni dhidi ya Doha, alilaani vikali kitendo hicho na kusema: "Nchi yetu imekumbwa na shambulio la uhaini kutoka kwa vikosi vya Israel vinavyokalia, ambalo haliwezi kuitwa jina lingine isipokuwa ugaidi wa serikali."

Aliongeza: "Hatutalegeza msimamo kuhusu usalama wa ardhi yetu na tunahifadhi haki ya kujibu. Nchi yetu imeunda timu ya kisheria kuanzisha hatua za kisheria za jinsi ya kujibu shambulio hili, ambalo tunaliona kama shambulio la uasi."

Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, akimzungumzia Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni kwa dharau, alisema kwamba amesema ataijenga upya Mashariki ya Kati, "Je, anataka pia kuzijenga upya nchi za Baraza la Ushirikiano la Ghuba? Kile ambacho Netanyahu anafanya ni ugaidi wa serikali ili kuvuruga utulivu wa eneo."

Waziri wa Mambo ya Nje wa Qatar aliongeza: "Tumefikia hatua muhimu ambapo lazima kuwe na jibu moja kwa ukatili na ukatili wa Netanyahu. Sisi ni nchi ya upatanishi, na shambulio hili si chochote ila usaliti."

Waziri Mkuu na Waziri wa Mambo ya Nje wa Qatar aliendelea kusema: "Mazungumzo yaliendelea katika siku za hivi karibuni, na tulikuwa tukipitia rasimu ya mwisho kwa ombi la Marekani. Kwa hivyo, ukiukwaji wa uhuru wa nchi bila kuzingatia yoyote, ni dharau ambayo haipaswi kupuuzwa."

Kuhusu kujulishwa kwa upande wa Marekani kuhusu shambulio hilo, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani alisema: "Upande wa Marekani ulitujulisha dakika 10 baada ya shambulio kutokea."

"Shambulio la Israel lilikuwa operesheni ya uhaini ambayo tulijulishwa tu wakati lilipotokea, na hakukuwa na uratibu wowote kati ya Marekani na Israel kuhusu shambulio la Doha."

Waziri wa Mambo ya Nje wa Qatar alisisitiza: "Nchi yake haitaacha juhudi katika jukumu lake la upatanishi na itafanya kila iwezalo kusitisha vita huko Gaza; kwa sababu diplomasia ya Qatar imejengwa juu ya utulivu katika eneo."