Hotuba ya 21 ya Nahjul Balagha: "Kuwa na mzigo mwepesi ili mfike (kwenye safari yenu)!"

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (a.s) -ABNA-: Hotuba ya 21 ya Nahjul Balagha ni sehemu iliyochukuliwa kutoka hotuba namba 167 ya Imam Ali (a.s). Sehemu hii ni fupi sana -karibu mstari mmoja tu- lakini ina uzito mkubwa wa kimaudhui.

Sayyid al-Radhī (r.a), mkusanyaji wa Nahjul Balagha, alivutiwa sana na maneno haya:

Aliitenga sehemu hii kama hotuba huru.

Aliandika maelezo ya sifa na tafsiri kwa urefu wa mistari minne kuhusu hotuba hii fupi - jambo ambalo ni nadra mno katika Nahjul Balagha.

Hili linaonyesha jinsi Sayyid Radhī alivyotambua undani wa kimaanawi na kifikra wa hotuba hii.

Matini ya Hotuba ya 21:

“Hakika mwisho (wa safari yenu) umo mbele yenu, na nyuma yenu kuna Saa (ya Kiyama) inayowasukuma mbele.

Punguzeni mizigo ili mfike! Kwa maana walio tangulia wanawasubiri walio nyuma.”

Maana yake:

Safari ya Mwanadamu ni kuelekea Akhera.

Maisha ya dunia ni ya muda mfupi na mauti iko nyuma yetu, ikitusukuma mbele.

Ili tufike salama na kwa haraka kwenye mwisho wetu - ni lazima tuwe na mizigo midogo: Tuache tamaa, dhambi, na mashaka mashaka.

Ulinganifu na Hotuba Nyingine:

Katika hotuba ya 204 ya Nahjul Balagha, Imam Ali (a.s) pia anasema:

“Jiandaeni kwa safari, rehema za Allah ziwe juu yenu, kwa sababu tayari mwito wa kuondoka umepigwa.

Punguza mapenzi yenu kwa dunia… mbele yenu kuna milima migumu ya kupanda na vituo vya kutisha.”

Hii inaashiria kwa mara nyingine tena kwamba maisha ya dunia si ya kukaa milele, na kwamba mwanadamu yuko safarini kuelekea kwenye maisha ya milele.

Maana ya Kisaikolojia - Mtazamo wa kisasa:

Maneno ya Imam Ali (a.s) yanaweza pia kufasiriwa kwa muktadha wa kisasa wa saikolojia ya maendeleo binafsi:

Wakati mtu anataka kufanikisha lengo fulani, anatakiwa kuwa na umakini na msimamo, na kuachana na kila kinachompotezea muda au kumweka njia panda.

Hii ndiyo maana ya kisasa ya “kuwa mwepesi ili ufike” - usibebe mawazo mengi yasiyo na maana au malengo mengi yasiyolingana.

Kwa maneno mengine: "Ukipunguza mizigo ya kifikra na kihisia, utakuwa na kasi na uwazi zaidi kufikia ndoto zako."

Pendekezo la Utafiti:

Katika makala hiyo pia inapendekezwa kuwa:

Kukusanya maelezo (tafsiri) yote ya Sayyid Radhī kuhusu maneno ya Imam Ali (a.s) kwenye kitabu cha Nahjul Balagha, kutasaidia sana wapenzi wa hekima ya AhlulBayt kufikia fahamu bora zaidi kuhusu maandiko haya.

Ingawa baadhi ya hotuba ni fupi sana, tafsiri zake ni pana na zinaweza kuunda hazina ya kielimu na kimaadili.

Hitimisho:

Maneno ya Imam Ali (a.s) – “Takhaf-fafoo tal-haqoo / Punguzeni mzigo ili mfike” – ni muongozo wa milele kwa kila mtu anayetafuta maendeleo ya kiroho, mafanikio ya kidunia na ya akhera.