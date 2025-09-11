Hakim: Kunyamaza mbele ya uchokozi wa Israeli hakuruhusiwi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahl al-Bayt (AS) - ABNA - "Sayyid Ammar Hakim", katika sherehe kuu ya kuzaliwa kwa Mtukufu Mtume (saww) iliyofanyika Baghdad mbele ya maafisa wa ngazi ya juu wa Iraq, alitoa wito wa kutumia fursa hii kufanya ahadi ya kujenga Iraq iliyoungana na yenye nguvu.

Kiongozi wa Harakati ya Hekima ya Kitaifa ya Iraq katika hotuba yake kwenye sherehe hiyo, akitangaza mradi wa kitaifa wa "Mpango wa Kinabii wa Iraq", alisisitiza kwamba mradi huu unategemea maadili ya haki, umoja, utumishi na kuongeza thamani ya wanadamu, ambayo itasababisha Iraq kuwa nchi pana kati ya Mashariki na Magharibi na eneo la mazungumzo ya kikanda na nje ya kikanda badala ya migogoro na mapigano.

Akisisitiza umuhimu wa umoja wa neno mbele ya hatari na changamoto ambazo zinalenga kila mtu, bila kujali dini au kabila lao, alitoa wito wa kufanya sherehe ya kuzaliwa kwa Mtukufu Mtume (saww) kuwa uwanja wa umoja, upya na kuinuka kwa Iraq na taifa lake.

Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, kiongozi wa Harakati ya Hekima ya Kitaifa ya Iraq alielezea kutokuwa na uangalifu wa utawala wa Kizayuni katika kushambulia nchi za Kiarabu na Kiislamu na kutenda uhalifu wa kila siku dhidi ya mataifa ya Gaza, Ukingo wa Magharibi, Syria, Lebanon, Yemen, Iran na Qatar kama suala ambalo kunyamaza mbele yake hakuruhusiwi, na akaongeza kuwa Iraq na taifa lake watasimama pamoja na walioteswa na wanaoteseka.

Kuhusu uchaguzi ujao nchini Iraq, alisema kwamba kila upande una haki ya kuwaelekeza wafuasi wake kuelekea mwelekeo ambao unaona kuwa ni maslahi ya nchi, lakini hii haipaswi kuwa kwa gharama ya umoja wa kitaifa, uadilifu na mshikamano.

Hakim alielezea uadilifu na mshikamano wa kitaifa kama mstari mwekundu na akasisitiza kwamba hakuna mtu au upande unapaswa kuruhusiwa kupuuza mstari huu mwekundu wa kitaifa kwa sababu yoyote au kwa motisha yoyote.

Kiongozi wa Harakati ya Hekima ya Kitaifa ya Iraq, akitoa wito wa ushiriki mpana, mzuri na wa ufahamu katika uchaguzi, alitoa wito wa kuimarisha uaminifu kati ya serikali na raia kupitia kupambana na ufisadi na kufanya marekebisho ya kweli, na akasisitiza kwamba tunapaswa kuithibitisha kwa ulimwengu kwamba watu wa Iraq wanaweza kuwa na ushindani wa heshima na kuwasilisha picha nzuri ya nchi yao.