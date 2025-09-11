Hamas: Uhalifu wa utawala wa Kizayuni nchini Qatar ni tangazo la vita dhidi ya nchi za Kiarabu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Mehr, likinukuu Al Jazeera, Fawzi Barhoum, mmoja wa viongozi wa harakati ya Hamas, katika mkutano na waandishi wa habari akisisitiza juu ya kushindwa kwa operesheni ya mauaji huko Doha, alisema: "Tunawahuzunikia kundi la vijana wetu mashujaa waliopata shahada katika shambulio la kutisha la Kizayuni dhidi ya nchi ya Qatar."

Aliendelea kuongeza: "Watu wetu wenye heshima na upinzani wao shupavu wanaunda visa vya ushujaa wa uthabiti na kujitolea katika kukabiliana na uchokozi wa kikatili wa Kizayuni. Uhalifu wa utawala wa Kizayuni huko Doha sio tu shambulio dhidi ya Qatar, bali ni tangazo la vita dhidi ya nchi za Kiarabu. Shambulio la Wazayuni huko Doha linahitaji hatua ya haraka kutoka kwa nchi za Kiarabu."

Barhoum akisisitiza kwamba utawala wa Kizayuni unatishia usalama wa kikanda na kimataifa, alisema: "Damu ya viongozi wa Hamas si ya thamani zaidi kuliko damu ya watoto wa Gaza, Quds, Ukingo wa Magharibi na Palestina. Tishio la mauaji halitazuia harakati ya Hamas na viongozi wake kutetea haki za watu wa Palestina. Tishio la mauaji ya viongozi wa Hamas halitafanikiwa kuvunja uthabiti na upinzani wake, bali litaimarisha tu azimio lake."

Mwanachama huyu mwandamizi wa Hamas alibainisha: "Jaribio lisilofanikiwa la mauaji dhidi ya ujumbe wa mazungumzo wa harakati ya Hamas huko Doha, linaonyesha juhudi za wavamizi kujenga picha ya uwongo ya ushindi. Jaribio la mauaji dhidi ya ujumbe wa mazungumzo wa Hamas huko Doha lilitokea wakati ujumbe huu ulikuwa unajadili pendekezo la kusitisha mapigano. Uhalifu huu haukulenga ujumbe wa mazungumzo, bali ulilenga mchakato mzima wa mazungumzo."

Alisisitiza: "Jaribio la kumua ujumbe wa mazungumzo wa Hamas huko Doha lilitokea siku moja baada ya Waziri Mkuu wa Qatar kukutana na kuwasilisha pendekezo jipya. Uhalifu wa hivi karibuni wa kutisha wa utawala wa Kizayuni unathibitisha kwamba Netanyahu na serikali yake wanabeba jukumu kamili la kuzuia mazungumzo. Uhalifu wa kutisha wa utawala wa Kizayuni hautabadilisha misimamo yetu thabiti na mahitaji yetu wazi ya kusitisha uchokozi."

Akionyesha mshikamano kamili na serikali, Amir na watu wa Qatar, Barhoum alisema: "Tunashukuru misimamo yote ya uungaji mkono na upinzani dhidi ya uchokozi wa hivi karibuni wa utawala wa Kizayuni huko Doha. Tunawaomba viongozi wa nchi za Kiarabu na Kiislamu kusimama kwa uthabiti dhidi ya kiburi hiki cha Kizayuni. Serikali ya Marekani, kwa kutoa kifuniko na msaada endelevu kwa Israeli dhidi ya taifa letu, ni mshirika kamili katika uhalifu huu."

Pia alitangaza: "Mke wa Khalil Al-Hayya, kiongozi wa harakati ya Hamas huko Gaza na mkuu wa ujumbe wa mazungumzo, pamoja na binti-mkwe wake na wajukuu wake walijeruhiwa katika shambulio la Israeli huko Doha."