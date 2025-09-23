Je, Kuandika Maombi (Barua ya Mkono) Kuna Msingi wa Kidini? | Je, kutupa barua kwenye kisima cha Msikiti wa Jamkaran kuna msingi wa kisharia au uzushi

Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Je, kutupa barua kwenye kisima cha Msikiti wa Jamkaran kuna msingi wa kisharia au ni ushirikina?. Kwa mujibu wa riwaya na mafundisho ya Kishia:Kuandika barua kwa Imam au kwa Mwenyezi Mungu (ʿArīḍa) ni njia ya kiroho inayotambulika kama aina ya Tawasuli (kutafuta msaada wa kiroho kupitia watu wa nyumba ya Mtume Muhammad -s.a.w.w-). Hili ni jambo lililotajwa katika vyanzo vya hadithi na dua za Kishia, na halizingatiwi kuwa ni ushirikina au khurafa.

Aina hii ya Tawasuli ina msingi katika hadithi. Kwa mfano:

Imam Ja’far Sadiq (a.s) amesema:

"Mtu anapokuwa na haja, au anaogopa jambo, na aandike haja yake kwa maandishi na kuiweka katika udongo kisha aitupe kwenye maji yanayotiririka au kisima. InshaAllah haja yake itajibiwa."

Aidha, kuna riwaya nyingine zinazofundisha kwamba barua inaweza kuwekwa hata katika kaburi la Imam, au kutupwa baharini, kwenye mto, au bwawa, ikiwa ni ishara ya kujielekeza kwa Allah kupitia kwa watu Wake wateule (Maasumina).

Je, Kisima cha Jamkaran kina utukufu wa kipekee?. Hapana. Hakuna hadithi inayosema kwamba kisima cha Jamkaran kilichimbwa kwa amri ya Imam Mahdi (a.j.t.f.s), au kwamba kina baraka maalumu.

Kisima hicho ni cha kawaida, kilichochimbwa kwa lengo la kuwasaidia waumini waweke barua zao kwa imani, lakini hakina cheo cha kiroho kisheria au kihadithi.

Kwa nini kuandika barua ikiwa Imam tayari anajua haja zetu?!.

Kuandika barua (ʿArīḍa) ni: Njia ya kuthibitisha toba, dua, na uhusiano wa ndani wa kiroho. Pia ni Ishara ya mapenzi, utulivu wa nafsi, na kusihi msaada.

Haimaanishi kwamba Imam anahitaji kusoma karatasi hiyo ili ajue haja yako. Imam na Allah (s.w.t) tayari wanajua yaliyomo moyoni mwako.

Ni njia ya kuonyesha adabu ya kiroho, sio njia ya kumjulisha Imam kuhusu haja zako.

Muhtasari wa Mada Hii:

✅ Kuandika barua kwa Imam (ʿArīḍa) kuna msingi wa kisharia na kihadithi.

✅ Kutupa barua kwenye maji au kisima ni jambo linalotajwa katika baadhi ya riwaya.

❌ Kisima cha Jamkaran hakina utukufu maalum au hadithi ya moja kwa moja ya kisharia.

✅ Kitendo hiki ni cha ishara na tawasuli, si cha lazima wala si ibada ya msingi.

❌ Sio ushirikina wala khurafa, ili mradi usihusishe imani zisizo sahihi.