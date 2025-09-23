Uhispania: "Ikiwa Tel Aviv itachukua hatua dhidi ya 'Al-Sumud', tutaingilia kati"

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, likinukuu Russia Today, Waziri wa Mambo ya Nje wa Uhispania alisisitiza kwamba ikiwa utawala wa Kizayuni utachukua hatua dhidi ya meli ya kimataifa ya Al-Sumud, nchi yake pia itaitikia.

Alieleza kuwa hatua yoyote dhidi ya uhuru wa kujieleza na sheria za kimataifa zinazohusu meli ya Al-Sumud itakabiliwa na majibu kutoka Uhispania.

Waziri wa Mambo ya Nje wa Uhispania, akibainisha kuwa baadhi ya meli za Al-Sumud zimeondoka bandari ya Barcelona, aliongeza kuwa shughuli za meli hii ni za amani na za kibinadamu. Nchi yake inatoa msaada wa kisiasa kwa abiria wote wa meli zilizotoka Uhispania.

Alimtaka balozi wa Uhispania nchini Tunisia kuchunguza shambulio la hivi karibuni la ndege isiyo na rubani dhidi ya meli za meli ya Al-Sumud katika maji ya nchi hiyo.

Waandaaji wa meli ya Al-Sumud pia walitoa taarifa, wakitangaza kuongezeka kwa hatua hatari za utawala wa Kizayuni dhidi ya meli hii.