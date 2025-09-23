Mfalme wa Jordan: "Wakati wa kufikia amani umefika"

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, likinukuu Al Jazeera, Mfalme Abdullah II wa Jordan, katika hotuba yake katika Mkutano Mkuu wa 80 wa Umoja wa Mataifa, alisema: "Maneno hayatoshi kuelezea ukubwa wa mgogoro huko Gaza. Ukimya ni sawa na kukubali hali ilivyo sasa."

Mfalme wa Jordan alieleza: "Wapalestina wanaishi katika hali ngumu na wamenyimwa haki zao. Tunahitaji suluhisho la mgogoro wa Palestina na Israeli. Mgogoro huu ni wa zamani zaidi duniani, na ni uvamizi haramu."

Akibainisha kwamba matamko ya kulaani tu uhalifu wa utawala wa Kizayuni hayatoshi peke yake, aliongeza: "Matamko ya kulaani mfululizo bila hatua madhubuti hayatoshi. Katika miongo kadhaa, majaribio yamefanywa kutatua tatizo hili, lakini hayajafanikiwa."

Abdullah II alisisitiza: "Maeneo matakatifu huko Jerusalem yanakabiliwa na uharibifu na matusi. Maombi ya uchochezi kutoka kwa baraza la mawaziri la Israeli kuhusu 'Israeli Kubwa' hayakubaliki. Israeli inaharibu misingi ya amani na kuzika wazo la kuunda serikali ya Palestina."

Aliongeza: "Israeli haithamini mamlaka ya nchi nyingine na inakiuka mamlaka ya nchi nyingi katika eneo hili. Tutawatambua Wapalestina kama taifa lini? Kutambua Palestina sio thawabu bali ni haki isiyo na mjadala. Kuna mwanga wa matumaini katika giza hili, na nchi nyingi zinaunga mkono kusitisha mapigano huko Gaza."

Abdullah II alisisitiza: "Nguvu kimsingi haileti usalama, bali ni utangulizi wa ghasia zaidi. Usalama hautapatikana isipokuwa Palestina na Israeli waishi pamoja. Nchi za Kiarabu zimechukua hatua ya kufikia amani kupitia Mpango wa Amani wa Kiarabu. Wakati wa kufikia amani umefika. Hatujawahi kuwa kizuizi katika kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano na tumeonyesha unyumbufu."

Akirejea juhudi zilizofanywa za kusitisha mapigano huko Gaza, alieleza kuhusu vizuizi vilivyowekwa na Netanyahu na kutangaza: "Tunaomba serikali ya Marekani kuingilia kati kwa njia chanya katika suala hili na kuitaka utawala wa uvamizi kusitisha mauaji ya halaiki."