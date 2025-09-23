Indonesia: "Wakati haki ya uhalali inapochukuliwa kutoka kwa Wapalestina, haipaswi kukaa kimya"

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, likinukuu tovuti ya Umoja wa Mataifa, "Prabowo Subianto", Rais wa Indonesia, katika hotuba yake katika Mkutano Mkuu wa 80 wa Umoja wa Mataifa, alitangaza: "Wakati haki ya uhalali na haki inapochukuliwa kutoka kwa Wapalestina, haipaswi kukaa kimya. Tunasistiza kutuma vikosi kusaidia amani huko Gaza na tuko tayari kupeleka wana wetu na binti zetu huko kulinda amani. Maafa huko Gaza yanatokea mbele ya macho yetu. Wanakufa kwa njaa. Je, tunapaswa kukaa kimya? Lazima tuchukue hatua. Hali huko Gaza ni ya kusikitisha na Wapalestina huko wanaomba msaada wetu ili kujiokoa. Tunaunga mkono kikamilifu kuundwa kwa mataifa mawili huko Palestina, na hili ndilo suluhisho pekee."

Rais wa Indonesia aliongeza: "Sisi ndio wachangiaji wakubwa zaidi wa vikosi vya kulinda amani na tutafanya chochote kinachohitajika ili kufikia amani duniani kote. Tunahitaji Umoja wa Mataifa wenye nguvu na tutaendelea kuunga mkono mashirika ya kimataifa."

"Prabowo Subianto" aliongeza: "Tunajua maana ya kunyimwa haki, na katika enzi ya ukoloni tulishi kwa kiwango cha chini kuliko mbwa. Tunashuhudia kupuuza sheria na maadili ya msingi zaidi ya kibinadamu. Hatuwezi kukaa kimya wakati hata katika ukumbi huu haki inanyimwa Wapalestina. Dhuluma ya aina yoyote haiwezi kushinda duniani."

Aliongeza: "Tunakabiliwa na athari za moja kwa moja za mabadiliko ya hali ya hewa, hasa kuongezeka kwa kiasi kikubwa kwa kiwango cha bahari kila mwaka. Mwaka huu tumefikia uzalishaji wetu mkubwa zaidi wa mchele na tutautoa kwa Palestina na nchi nyingine zinazohitaji. Tumeamua kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa kwa kweli, si tu kwa kauli mbiu."