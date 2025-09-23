Erdogan: Tunatumai suala la nyuklia la Iran litatatuliwa kupitia diplomasia

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, likinukuu tovuti ya Umoja wa Mataifa, Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan, katika hotuba yake katika Mkutano Mkuu wa 80 wa Umoja wa Mataifa, alisema: "Ni lazima nitoe masikitiko yangu kwa kukosekana kwa Mahmoud Abbas (Rais wa Mamlaka ya Palestina) hapa. Idadi kubwa ya nchi zimetambua Palestina. Ninaziomba nchi nyingine ambazo hazijafanya hivyo pia kuitambua Palestina. Mauaji ya kimbari yameendelea huko Gaza kwa zaidi ya siku 700. Wote ni watu wasio na hatia. Wanauawa kwa silaha ya njaa."

Rais wa Uturuki aliendelea: "Angalia picha hii. Hawa ni wanawake wanaoshika vyombo vyao vya chakula ili kuishi. Je, huu ni ubinadamu? Madaktari wanakamatwa na magari ya wagonjwa yanalengwa."

Aliongeza: "Nimesimama hapa pamoja na raia milioni 86 wa Uturuki na pia ninawakilisha watu wa Palestina ambao sauti zao zimenyamazishwa. Kila saa mtoto mmoja anauawa na Israeli, na wao si tu nambari. Watu wa Gaza pia wanakufa kwa njaa, si tu kwa silaha, bali kwa njaa. Angalia picha hii: watoto wanapoteza mikono na miguu. Watoto huko Gaza wanakatwa viungo bila ganzi, na hatujawahi kushuhudia kiwango kama hicho cha umwagaji damu."

Erdogan alisema: "Umoja wa Mataifa hauwezi hata kulinda maisha ya wafanyakazi wake. Mauaji ya kimbari ni dhana ya kinyama. Mfumo wa maji umeharibiwa na maji yanachafuliwa. Misikiti, hospitali na makanisa yanaharibiwa kwa makusudi. Angalia picha hapa chini. Je, unaona dhana ya usalama ndani yake? Hakuna vita dhidi ya ugaidi huko Gaza. Kwa upande mmoja kuna mtu anayetumia silaha hatari zaidi, na kwa upande mwingine kuna watu wasio na ulinzi. Israeli imetishia amani ya eneo hili kwa kushambulia Qatar, Lebanon, Syria na... Netanyahu hana nia ya kuachilia wafungwa au kumaliza migogoro. Lazima tufanye kazi kufikia kusitisha mapigano huko Gaza haraka iwezekanavyo. Yeyote anayekaa kimya juu ya kile kinachotokea huko Gaza, anashirikiana na mauaji ya kimbari."

Aliongeza: "Wakaazi wa Gaza wanakufa si tu kwa silaha, bali pia kwa njaa. Je, kuna mantiki ya kuhalalisha unyama huu wa Israeli? Ninazungumza kwa moyo unaolia damu kwa ajili ya watoto wa Gaza. Mauaji ya kimbari yanayoendelea huko Gaza yanatangazwa moja kwa moja na kwenye mitandao ya kijamii. Israeli kimakusudi iliwaua waandishi wa habari huko Gaza na kufunga kabisa vivuko vya Ukanda wa Gaza. Gaza imekuwa mahali pasipoweza kuishi na inaharibiwa kwa kisingizio cha Hamas. Ikiwa Israeli inafanya kile inachokifanya huko Gaza kwa sababu ya Hamas, kwa nini inafanya hivyo pia katika Ukingo wa Magharibi, ambapo Hamas haipo?"

Erdogan alifafanua: "Tunatumai suala la nyuklia la Iran litatatuliwa kupitia diplomasia. Eneo hili haliwezi kustahimili migogoro mipya."

Rais wa Uturuki aliongeza: "Wenye hatia ya mauaji ya kimbari huko Gaza wanapaswa kuwajibishwa kulingana na sheria za kimataifa. Shambulio dhidi ya Jimbo la Qatar linaonyesha kwamba Israeli imepoteza udhibiti kabisa. Tutaendelea kusaidia Syria iliyo moja, salama na imara. Utulivu na usalama wa jirani Iraq ni muhimu sana kwa kuhakikisha ustawi wa eneo hili."

Afisa huyo wa Uturuki alisema: "Tumekaribisha mazungumzo kati ya Ukraine na Urusi na tunafanya kazi kusitisha vita ambavyo havina mshindi. Tunaunga mkono kusitisha mapigano kati ya India na Pakistan. Tunafanya kazi ya kuleta amani kati ya (Jamhuri ya) Azabajani na Armenia na tunathibitisha kwamba kurekebisha uhusiano na Yerevan kunaendelea vizuri. Tutaendelea pia na juhudi zetu za kutatua mzozo kati ya Somalia na Ethiopia. Lazima tuone ushirikiano kati ya India na Pakistan katika kupambana na ugaidi. Tunataka kutatua suala la Kashmir kupitia mazungumzo. Jamii ya kimataifa haipaswi kuwaacha watu wa Afghanistan."

Recep Tayyip Erdogan aliongeza: "Tunatarajia mwanzo mpya katika uhusiano kati ya Uturuki na Umoja wa Ulaya. Marekani ni mshirika wetu na tunafanya kazi kuimarisha uhusiano wetu na nchi hii. Dunia ni kubwa kuliko 5 (wanachama 5 wa kudumu wa Baraza la Usalama wenye kura ya veto)."

Rais wa Uturuki alibainisha: "Biashara ya kimataifa inapitia mabadiliko makubwa kutokana na ulinzi na usumbufu katika minyororo ya usambazaji. Tunatekeleza kwa uthabiti mradi unaoenea kutoka China hadi Ulaya. Tunajivunia kushuhudia kufikia taka sifuri nchini Uturuki. Tunafanya kazi kufikia malengo ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa."