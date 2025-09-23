Larijani: Hakuna M-Irani mwenye heshima ambaye atafanya biashara kuhusu usalama wa taifa.

Kulingana na shirika la habari la Abna, Ali Larijani, Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa, akijibu hotuba ya Donald Trump, rais wa Marekani, katika Umoja wa Mataifa dhidi ya nchi yetu, aliandika kwenye mtandao wa kijamii wa X: "Marafiki! Msimamo wa Iran sio wa bure. Masharti ya kupunguza uwezo wa makombora chini ya kilomita 500 inamaanisha kuachana na uwezo wa kujihami dhidi ya Israeli. Ni M-Irani gani mwenye heshima atakubali kizuizi kama hicho? Usalama wa taifa hauwezi kufanyiwa biashara."