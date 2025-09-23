Pezeshkian: "Umoja" ni kauli mbiu ya kimataifa, lakini ukweli ni ubinafsi na dhuluma.

Kwa mujibu wa mwandishi wa habari wa Abna, Masoud Pezeshkian, Rais, kabla ya safari yake kuelekea New York kwa ajili ya Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa, alisema: "Safari hii tunayoenda ni Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa; mkutano ambao nchi zote zitashiriki. Hii ni fursa nzuri sana kwetu kuzungumza na marais na kueleza misimamo na mtazamo wetu huko."

Aliongeza: "Kauli mbiu iliyochaguliwa mwaka huu kwa ajili ya dunia nzima tunayoishi, ni 'Umoja; Maendeleo kwa Wote', lakini kile tunachokiona katika mabadiliko ya dunia na tabia ya mataifa yenye nguvu, si kitu kingine isipokuwa udikteta. Baadhi ya nchi zenye nguvu zinatumia zana zao kuwaangamiza wanadamu kwa njia ya kinyama na isiyo ya kibinadamu."

Pezeshkian alisema: "Ni vigumu kwangu kama binadamu, bila kujali dini, imani, na dhehebu, kufikiria suala hili. Mwanadamu kama kiumbe bora zaidi na kiumbe ambaye Mungu amemwekea asili safi ndani yake, hawezi kuona watoto huko Gaza wakifa kwa njaa, wakifa kwa kukosa dawa na matibabu, huku wakati huo huo Israeli ikishambulia maeneo mbalimbali kila siku. Hili linafanyika wakati nchi zinazoonekana kuwa za kistaarabu, zenye nguvu, na zinazodai demokrasia na haki za binadamu, zinaunga mkono waziwazi utawala huu na kuupatia silaha, na kwa zana hizo, mauaji yanafanyika."

Aliongeza: "Sijui jamii za kimataifa na wanadamu waliokaa huko watashughulikia vipi tabia hizi na kauli mbiu zinazotolewa kwa jina la umoja zina maana gani. Je, umoja huu unamaanisha kuua wengine ili kufanikisha wanachotaka? Kila binadamu wa kabila, rangi, na ladha yoyote ana haki ya kuishi kwenye dunia hii na anapaswa kuwa na uwezo wa kutumia neema za Mungu, bila kukiuka haki za wengine."

Rais alisema: "Tutajitahidi katika safari hii kutangaza misimamo yetu kulingana na imani na itikadi zetu ambazo zinasimama juu ya amani, usalama, ukweli, haki, na ubinadamu. Tutazungumza na nchi ambazo fursa ya mazungumzo itapatikana, na viongozi, na watu, na Wa-Irani walioko huko, na wataalam, na kila fursa itakapotokea tutatetea mchakato wa haki tunaouamini."

Alisema: "Kutokana na mtazamo wetu, ukweli hauna tofauti iwe umevalia nguo gani au una sura gani. Kama alivyosema Imam Khomeini (r.a.), ugomvi wetu si juu ya 'zabibu'; ikiwa tutakuwa binadamu na tutasafiri kuelekea ukweli, haki, uaminifu, na usahihi, hakutakuwa na ugomvi. Labda tu wakati mwingine hatuwezi kuelewana na tunapaswa kuelewana kwa kukaa pamoja na kuzungumza. Lakini yule anayetaka kutumia nguvu, kudharau na kufanya vitendo viovu, kwa kawaida hatastahili kuzungumza naye."

Pezeshkian alisema: "Kwa hiyo, fursa ya kuhudhuria Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa ambao nchi zote zinashiriki ni muhimu sana kwetu. Tutazungumza juu ya misimamo yetu na tutasisitiza kwamba umoja lazima uwe katika mfumo wa ukweli, haki, ukamilifu wa mipaka ya nchi, na haki ya kuishi kwa wanadamu wote. Umoja haupaswi kumaanisha kwamba Israeli peke yake ndiyo yenye haki ya usalama, bali usalama wa wanadamu wote wanaoishi duniani lazima ulindwe."

Aliongeza: "Hii ni fursa ya kipekee kwetu kueleza misimamo yetu. InshaAllah, Mungu atatusaidia kueleza ukweli na imani zetu kwa sauti ya wazi huko."