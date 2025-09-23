Hassan-Zadeh: 95% ya maeneo yaliyoharibiwa na vita vya siku 12 yamejengwa upya

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, katika kipindi cha nne cha "Ahadi ya Mshikamano" iliyofanyika mbele ya familia, maafisa wa jiji na maafisa wa kijeshi, Mohammad Mehdi Hassan-Zadeh, Mkuu wa shirika la Basij la Manispaa ya Tehran, katika hotuba yake, alikaribisha waliohudhuria na kusisitiza umuhimu wa kuweka mawasiliano endelevu na yenye kujenga kati ya taasisi za kijeshi na za jiji na kusema kuwa ushirikiano huu ni msingi wa kuimarisha ushirikiano na kutoa huduma bora kwa wananchi.

Hassan-Zadeh pia alianzisha kitabu "Miaka 50 ya Ibada" na kukielezea kama kazi muhimu katika kurekodi na kuhamisha uzoefu wa kitamaduni, kidini na kijamii. Pia, akirejea kauli ya shahidi Nasseruddin Baghbani kuhusu mabadiliko yake ya kiroho, alisisitiza: "Upendo wa kweli kwa Mungu huwavuta vijana kwenye uwanja wa jihadi na kujitolea."

Katika sehemu hii, akirejea maneno ya Kiongozi Mkuu kuhusu wasia wa shahidi Baghbani, aliongeza: "Wasia wa shahidi Baghbani ni kazi yenye undani na yenye athari ambayo inapaswa kusomwa mara kwa mara."

Mkuu wa shirika la Basij la Manispaa ya Tehran, akitoa ripoti juu ya mwenendo wa ushirikiano, alifafanua: "Katika muda wa miezi 9 iliyopita tangu kufanyika kwa Ahadi ya Mshikamano iliyopita, mikutano ya kila mwezi ya maeneo imefanyika mara kwa mara na hadi sasa 85% ya maeneo ya Basij na maeneo ya manispaa yameshirikiana kikamilifu; ushirikiano huu ulionekana wazi hasa wakati wa vita vya siku 12."

Akitoa shukrani kwa Alireza Zakani, Meya wa Tehran, alisema: "Juhudi zisizokoma za Meya wa Tehran katika ujenzi wa jiji zimesababisha ujenzi upya na ukarabati wa 95% ya uharibifu, na hatua hii ni mafanikio ya kudumu kwa usimamizi wa jiji."

Hassan-Zadeh pia alitoa shukrani kwa hatua za Jenerali Hassan-Zadeh, Kamanda wa IRGC (Hazrat Mohammad Rasul Allah (s)) wa Tehran Mkubwa wakati wa vita na msaada wake kwa mpango wa shahidi Hamadani na pia ushirikiano muhimu wa maeneo 2, 3, 4 na 10 ya manispaa na Basij katika eneo hili.

Mwishoni, alisisitiza: "Kuendeleza mikutano ya kila mwezi ya maeneo na kufanya mikutano kama hii huimarisha uhusiano kati ya IRGC na manispaa na husaidia kufikia malengo ya pamoja ya kitamaduni, kijamii na kiusalama katika jiji la Tehran."