Emir wa Qatar: Netanyahu ana ndoto ya kuigeuza eneo la Kiarabu kuwa eneo la ushawishi wa Israeli

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, likinukuu tovuti ya Umoja wa Mataifa, Tamim bin Hamad Al Thani, Emir wa Qatar, leo Jumanne, katika hotuba yake katika Mkutano Mkuu wa 80 wa Umoja wa Mataifa, alitangaza: "Kuporomoka kwa mantiki ya mfumo wa kimataifa mbele ya mantiki ya nguvu kunamaanisha ushindi wa sheria ya porini. Uhalali wa kimataifa unapaswa kurudi kwenye ufanisi wake."

Emir wa Qatar aliendelea kusema: "Doha ililengwa na shambulio la uhaini lililolenga ujumbe wa Hamas. Watu sita, akiwemo raia mmoja wa Qatar, waliuawa na wengine 18 walijeruhiwa. Uchokozi huu ni ukiukaji wa wazi wa kanuni za kimataifa. Shambulio huko Doha linaashiria shambulio dhidi ya nchi mpatanishi na inayopenda amani. Kama nchi mpatanishi, tumekaribisha ujumbe kutoka Hamas na Israeli na tumefanikiwa kuachiliwa kwa wafungwa 148."

Tamim bin Hamad Al Thani aliongeza: "Lengo halisi la Israeli ni kuharibu Gaza na kuwafurusha wakazi wake. Haikuwahi kuwa na shaka kwamba utakaso wa kikabila na kulazimisha hali mpya kwenye eneo ndio malengo ya vita hivi. Waziri Mkuu wa Israeli ana ndoto ya kuigeuza eneo la Kiarabu kuwa eneo la ushawishi wa Israeli, na nchi za Kiarabu na Kiislamu zimeonya juu ya matokeo ya udanganyifu huu hatari. Waziri Mkuu wa Israeli anajivunia kuzuia kuundwa kwa serikali ya Palestina na kuzuia kufikiwa kwa amani."

Aliendelea: "Waziri Mkuu wa Israeli anataka kuendeleza vita kwa sababu anaamini katika kile anachokiita 'Israeli yote'. Israeli haijaridhika na makazi na kusitisha mapigano, bali inataka kulazimisha mapenzi yake kwa eneo la Kiarabu linaloizunguka. Yeyote anayepinga hili, ni gaidi au mbaguzi wa Wayahudi. Ninathamini mshikamano wa kimataifa na Qatar, ikiwemo taarifa ya Baraza la Usalama ambalo lililaani kwa kauli moja uchokozi huo. Tulifanya upatanishi mgumu kusitisha vita, kuwaachilia wafungwa na waliokamatwa, na kupeleka misaada Gaza. Waziri Mkuu wa Israeli, ambaye anajivunia kubadili sura ya Mashariki ya Kati katika miaka 2 iliyopita, anamaanisha kwamba Israeli itaingilia kati popote na wakati wowote itakapoona inafaa. Tunathamini jukumu la nchi zilizotambua serikali ya Palestina."