Kamanda Mkuu wa Sepah: Kila kosa la kihesabu katika Ghuba ya Uajemi litapokea jibu la haraka na kali

Ujumbe wa pongezi wa Kamanda Mkuu wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu

Kwa jina la Mwenyezi Mungu Mwingi wa Rehema, Mwenye Kurehemu

“Na waandalieni (adui zenu) nguvu kadiri mnavyoweza, na farasi waliowekwa tayari kwa vita, ili kwa hayo muwatishie adui wa Mwenyezi Mungu na adui yenu.”

(Surat Al-Anfal, Aya ya 60)

Katika kukaribia Siku ya Jeshi la Majini la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu, ninatoa heshima na salamu za unyenyekevu kwa mashujaa waliouawa shahidi wakati wa Vita vya Kujihami vya Kidini, hususan mashujaa wa tukio la kihistoria la tarehe 8 Oktoba 1987 katika Ghuba ya Uajemi — Mashahidi Nader Mahdavi, Bijan Gurd, Nasrollah Shafiee, Gholamhossein Tavasoli, Mahdi Mohammadiha, Khodadad Absalan na Majid Mobaraki - ambao kwa ujasiri wao waliibua heshima kwa Iran kwa kuvunja kiburi cha mabeberu wa dunia na kufanya Ghuba ya Uajemi kuwa kaburi la wavamizi.

Siku hii tukufu ni nembo ya imani thabiti, ustahimilivu wa kiakili, na nguvu ya kuzuia ya wapiganaji jasiri wa Jeshi la Majini la Sepah, jeshi lenye nguvu la wananchi linaloongozwa na Amri Kuu ya Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu (Ayatollah Khamenei - Mungu amlinde), na ambalo ni mlinzi wa usalama wa kudumu wa Ghuba ya Uajemi, Mlango-Bahari wa kimkakati wa Hormuz na maji ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Mtukufu kwamba leo hii, Jeshi la Majini la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu, likiegemea kwenye nguvu ya rasilimali watu waaminifu, uongozi wa kimapinduzi na wa jihadi, na teknolojia za kisasa za ndani, katika nyanja za vita vya juu ya maji, chini ya maji, makombora, ndege zisizo na rubani, umeme na mtandao, limefikia ngazi ya juu ya nguvu ya kimkakati na uwezo wa kuzuia mashambulizi, na kwa kuonyesha nguvu yake kwa maadui wa Iran na watu wake, limekuwa nguzo ya amani na uthabiti wa kudumu katika eneo hili nyeti.

Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu, likiendelea kufuata njia tukufu ya mashahidi na mafundisho ya harakati ya kimapinduzi ya mapambano, ndani ya mfumo wa ulinzi na mashambulizi wa Jamhuri ya Kiislamu, limeendelea kudumisha utayari wake wa kijeshi, kiintelijensia na kioperesheni katika kiwango cha juu kabisa.

Kwa uwazi, linawaonya maadui wa Mapinduzi, wa Mfumo wa Kiislamu na wa Iran yenye heshima, kwamba kosa lolote la kihesabu katika Ghuba ya Uajemi, Mlango-Bahari wa Hormuz au visiwa vya Iran litajibiwa kwa hatua kali, ya haraka, yenye nguvu na ya kuleta majuto.

Bila shaka, Jeshi la Majini la Sepah leo si tu mlinzi wa usalama wa kitaifa na wa eneo la Iran ya Kiislamu, bali pia ni mwanzilishi wa utaratibu mpya wa baharini unaojengwa juu ya haki, nguvu na uhuru wa mataifa mbele ya ukandamizaji wa mabeberu wa dunia.

Katika siku hii yenye heshima, ninatoa pongezi za dhati kwa Sardar Daryadar Alireza Tangsiri, kamanda shujaa wa Jeshi la Majini la Sepah, pamoja na maafisa, wapiganaji na wanamaji wote waumini wa jeshi hili.

Namwomba Mwenyezi Mungu Mtukufu awape mafanikio zaidi katika utekelezaji wa majukumu yao muhimu na ya kimkakati, chini ya uangalizi wa Imam Mahdi (aj) na uongozi wenye busara wa Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi na Amiri Jeshi Mkuu, Ayatollah Imam Sayyid Ali Khamenei (Mwenyezi Mungu amlinde).

Jenerali Mohammad Pakpour

Kamanda Mkuu wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (Sepah)