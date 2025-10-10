Maneno ya Ahlul-Bayt yana uzito sawa na Qur’an / “Tunapaswa kujiakisi kwa kushikamanisha nafsi zetu na viumbe walio hai na walio katika njia ya Haki

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Ayatollah al-Uzma Javadi Amoli, mhadhiri mashuhuri wa Husseiniyya na mufasiri wa Qur’ani Tukufu, leo — Jumatano, 16 Mehr 1404 — katika kuendelea kwa mfululizo wa vipindi vya mafunzo ya maadili ya kila wiki katika Msikiti Mkuu wa Qom, alisema: Katika Siku ya Kiyama hakuna nafasi ya makosa na yule ambaye hana matokeo siku ya Kiyama ni hasara. Aliongeza kuwa binadamu katika dunia hupima mafanikio yake kwa watu wa umri na kipindi sawa naye, lakini katika Siku ya Kiyama kiwango ni kweli; “WAL-WAZNU YAWMA-ITHIN AL-HAQQU; FAMAN THAQALAT MAWAZINUHU FAULA-IKAL HUMUL-MUFLIHUN” / وَالْوَزْنُ یَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ; kipimo (cha matendo) siku hiyo ni kweli; kwa hivyo wale ambao matendo yao ni yenye uzito na yenye thamani, hao ndio wenye mafanikio; msingi katika Siku ya Kiyama si mizani bali ni kweli.

Aliongeza: Wakati mwingine tunasema Barzakh, Kiyama, maswali na majibu yanapatikana, lakini maana ya aya si kwamba kweli ipo, bali maana yake ni kuwa uzito na kipimo ni kweli. Kinachopimwa ni imani, maadili, dini na matendo ya mtu na kipimo cha kupima matendo ni kweli.

Ayatollah al-Uzma Javadi Amoli alisema: Ikiwa tutakubali kuwa kweli ni kipimo, hatutadanganya wala kufanya kinyume. Wakati mwingine mtu hupima nafsi yake kwa mambo ya kijadi na kwa kuwa hajajitambua vizuri, basi hugongana na kuchanganyikiwa, kwa hivyo kwa kusema kwa maneno ya Amir al-Mu’minin (a.s), binadamu lazima kwanza ajitambue ili afahamu kama yupo katika hali ya afya au majuto. Qur’ani Tukufu imesema, kwamba kusahau nafsi yako ni adhabu chungu.

Mufasiri wa Qur’ani aliongeza: Wengi wako katika familia, maisha na nyumba, lakini kwa kuwa wamejisahau, hawajali nafsi zao. “WALA TAKUNU KALLADHINA NASU ALLAH FA-ANSAHUM ANFUSAHUM; ULALIKU HUMUL-FASIQUN”; yaani wamepoteza kumbukumbu ya asili yao na hatima yao. Kulingana na maelezo ya Allama Tabatabai, ikiwa aya hii ikiwekwa karibu na Ma’arifat Rabbihi Ma’arifat Nafsihi, picha tofauti inatokea.

Mhadhiri wa Husseiniyya alisema: Amir al-Mu’minin (a.s) alisema: Ikiwa mtu anasema jambo lenye hekima, lina wema, na kama anasema jambo la ujinga, ni baya. Alisema: “La khayra fis-samt ‘an al-hukm kama anna la khayra fil-qawl bil-jahl”. Kutokusema hekima hakuna wema; vivyo hivyo kusema ujinga, ikiwa ni pale ambapo maneno ya kweli yanapaswa kusemwa na hayasemwi, hakuna wema; na ikiwa unasema pale ambapo haupaswi kusema, umefanya jambo batili na hakuna wema.

Umaana wa Qur’an na Ahlul-Bayt (a.s)

Mhadhiri wa Husseiniyya alisema: Kile ambacho ni utambulisho wa Ahlul-Bayt (a.s), basi vile vile ndio kilekile ambacho ni utambulisho wa Qur’an (hakuna tofauti); ikiwa Qur’an inazungumza kwa kusema kweli tupu, basi Ahlul-Bayt (a.s) pia wanazungumza kwa kusema kweli tupu, na ikiwa walisisitiza kusema kitu fulani, kitu hicho kilikuwa kwa ukweli. Ikiwa mtu atasahau kuelezea matukio ya Ghaza na unyanyasaji fulani dhidi ya watu wa ghaza (n.k), basi hakuna wema uliopo katika hilo. Kusema uongo hakuna wema na kuto sema kweli pia hakuna wema; hivyo wema upo katika kusema kweli na kuto sema ujinga (ujahili).

Aliongeza: Imam Ali (a.s) katika kumtaja Mtume (s.a.w) alisema: “Fi Sifat an-Nabi (s.a.w.w): Kalamuhu bayan, wa samtuhu lisan”; maneno yake yalikuwa bayani na ukimya wake ulikuwa lugha yenye maana. Katika khutuba 147 kuhusu Ahlul-Bayt (a.s) alisema: “La yukhalifuna ad-din wa la yukhtalifuna fihi, fahuwa bainahum shahidun sadiq, wa samitun natiq”.

Aliongeza: Qur’ani iliyoko kati ya Ahlul-Bayt ni kama sehemu moja ya Ahlul-Bayt (a.s), kwa hivyo maisha yao ni maisha ya Qur’ani na wametuagiza kufuata njia hiyo. Kila kipengele cha Qur’ani na Ahlul-Bayt (a.s) ni kweli; kwa hivyo katika Ziyarat Aali Yasin inasema: “As-salamu ‘alayka heen taqra’u wa tubayyin”; amani iwe juu yako wakati unasoma Qur’ani na kufafanua; amani iwe juu yako wakati unakaa na kusimama.

Batili haipo katika Qur’an

Mfasiri wa Qur’an alisema: Allah amesema kuwa katika Qur’an hakuna njia ya batili, na Ahlul-Bayt (a.s) pia ni Qur’an; na maandiko yetu ya Ziyarat pia ni Madrasa (Shule). Tunaposema kwao, "amani iwe juu yako pindi unapokaa na kusujudu", ina maana kila kipengele chao (kila jambo lao, mambo yao yote) ni Qur’an. Ukimya, usemi (kusema) na bayani ya Qur’an ni Haki, na Ahlul-Bayt (a.s) pia ni Qur’an inayozungumza, na wana sifa hizi pia, kwa hivyo hata sisi pia wametutaka tufanye vivyo hivyo (watu wa sifa hizo).

Aliongeza: Katika khutuba nyingine alisema: “Hata wakati Ahlul-Bayt (a.s) wapo hai, ujinga (ujahili) unakuwa umekufa”, kwa sababu kila kipengele chao ni maarifa. “Hum ‘aysh al-ilm wa mawt al-jahl; yukhbirukum hilmuhum ‘an ilmihim wa zahiruhum ‘an batinihim wa samtuhum ‘an hikamihim” / هُمْ عَیْشُ الْعِلْمِ وَ مَوْتُ الْجَهْلِ؛ یُخْبِرُکُمْ حِلْمُهُمْ عَنْ عِلْمِهِمْ وَ ظَاهِرُهُمْ عَنْ بَاطِنِهِم وَ صَمْتُهُمْ عَنْ حِکَمِ Binadamu wa kawaida hawawezi kuwa kama Ahlul-Bayt (as), lakini kwa kufuata maagizo yao na kupima nafsi zetu kwao, mtu anaweza kukaribiana nao (ikiwa atashikamana nao na kufuata maelekezo yao).

Aliongeza: Hakika katika Siku ya Kiyama tutapimwa, lakini wametuagiza katika dunia tupime nafsi zetu. “Wal-waznu yawma-ithin al-haqqu; faman thaqalat mawazinuhu faula-ikahumul-muflihun”. Zainab Kubra (a.s) katika hali hiyo alisema kwa ujasiri: “Wallah ma haiyyin”.

Ayatullah al-Uzma Javadi Amoli alisisitiza: ukimya mbele ya matukio ya Ghaza haukubaliki; leo matukio ya Ghaza ni mabaya kuliko matukio ya Karbala, lakini baada ya siku chache hutasahaulika, kwa hivyo Hazrat Zainab alisema haki ipo hai na sisi tuko hai; haki safi kama Qur’ani yenyewe haiwezi kufa. Mashambulio ya Mongol dhidi ya Iran yalikuwa mabaya zaidi kuliko Karbala na walifanya uhalifu mwingi, lakini leo hawapo katika kumbukumbu ya wengi; waliua maafisa wa kijeshi wa Iran na kuwapandisha mikono na miguu yao kwenye milango ya miji yote ya Iran, lakini uhalifu huu umezikwa katika historia. Kwa hivyo kile ambacho hakiwezi kufa au kuzikwa ni wahyuni, na wale waliopo, wametuambia njia hii iko wazi na tuwe tukipima nafsi zetu na nafsi za wahyuni na wale waliyo haki.

Watu wenye vipaji na maandalizi katika Ijtihad wasijishughulishe na kazi za kawaida

Aliongeza katika somo la fiqh: Ikiwa mtu anaona nguvu ya ijtihad na ubunifu ndani yake, na ana kipaji kizuri, hiyo ni neema ya Allah na neema hiyo inaleta uwajibikaji, kwani si kila mtu ana kipaji kama hicho. Ikiwa mtu ana kipaji hicho, anatakiwa kuacha Husseiniyya au chuo kikuu na kujiingiza kwenye kazi za kawaida, anawajibika mbele ya neema hii ya Allah.

Ayatullah al-Uzma Javadi Amoli aliongeza: Ahlul-Bayt (a.s) wamesema: “Alayna ilqa’u al-usul wa ‘alaykum at-tafri’”, yaani sisi tunatoa kanuni msingi na ninyi lazima mtoke mashina kutoka kwake kwa ijtihad. Wajibu wa talaba si tu kuhifadhi masuala, bali lazima wafikie kiwango cha ijtihad.

Alisema: Kukuza watu wa ijtihad ni jukumu kuu la madarasa ya fiqh. Lazima kuanza kwa kujifunza kanuni msingi na kisha kutoa tafsiri. Madarasa lazima yatunze watu wenye ijtihad, wabunifu na wabunifu wa ubunifu ili kuendeleza njia ya wahyuni na ijtihad katika jamii.

Alimalizia kwa kuonyesha matumaini kuwa Allah atazidisha heshima na utukufu wa Waislamu chini ya Qur’ani na Ahlul-Bayt (a.s) na kuwatia heshima katika dunia na Akhera.