Lebanon imekamata watu 32 kwa tuhuma za kushirikiana na Israel kama majaribio ya kijasusi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- maafisa wa Lebanon wamesema kuwa katika miezi iliyopita, watu 32 wamekamatwa kwa tuhuma za kutoa taarifa za kina kwa Mossad kuhusu nafasi na harakati za Hezbollah wakati wa vita vya hivi karibuni Lebanon.

Kulingana na ripoti ya mtandao wa Al-Jazeera, chanzo cha kisheria kilicho karibu na uchunguzi, bila kutaja jina lake, kilisema: angalau watu 32 wamekamatwa kwa tuhuma za kushirikiana na Israel, ambapo 6 kati yao walikamatwa kabla ya kusitishwa kwa mapigano mnamo 27 Novemba.

Chanzo hicho kilieleza kuwa mahakama ya kijeshi tayari imetoa hukumu katika kesi 9, huku kesi 23 nyingine zikiwa bado zinaendelea kuchunguzwa. Hukumu zilizotolewa zimetofautiana kutoka miezi 6 hadi miaka 8 ya kifungo cha gerezani.

Chanzo kingine cha kisheria kilichojua uchunguzi kilisema kuwa watu wawili waliotolewa hukumu ya kazi ya lazima ya miaka 7 na 8, walikiri kutoa maelezo ya mahali, anuani, na majina ya viongozi wa Hezbollah kwa adui, huku wakijua kuwa adui atatumia taarifa hizi kushambulia maeneo ya viongozi hao.

Kulingana na taarifa za awali za uchunguzi, baadhi ya waliokamatwa walikiri kutoa taarifa kwa Israel wakati wa vita katika kusini mwa Lebanon na kusini mwa Beirut, maeneo yanayochukuliwa kuwa makao makuu ya Hezbollah.

Hezbollah na Israel zimekuwa na mapigano ya kijeshi kwa zaidi ya mwaka mmoja; mzozo ambao Hezbollah ilipata hasara kubwa, ambapo viongozi wengi na maafisa wa uwanja pamoja na silaha zao walilengwa na mashambulizi makini ya Israel. Vita vilikua vikali wakati Israel iliporusha maelfu ya vifaa vya mawasiliano (pagers) vinavyotumika na vikosi vya Hezbollah; hatua hii ilionyesha kiwango cha ufuatiliaji na ujambazi wa Israel ndani ya muundo wa usalama wa Hezbollah.

Katika miaka ya hivi karibuni, pia, vikosi vya usalama vya Lebanon vimekamatwa maelfu ya watu kwa tuhuma za kushirikiana na Israel. Wengi wa watu hawa walivutwa kupitia intaneti kufuatia mmomonyoko wa uchumi wa Lebanon kuanzia mchana wa 2019, na baadhi ya hukumu zilizotolewa zimefikia miaka 25 gerezani.