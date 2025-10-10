Marekani imeweka vikwazo dhidi ya watu 100 na taasisi mbalimbali kwa sababu ya kununua mafuta kutoka Iran

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Serikali ya Donald Trump, Rais wa Marekani, imetangaza kwamba itawasha vikwazo vipya dhidi ya takriban watu 100, taasisi, na meli. Uamuzi huu umechukuliwa kwa sababu ya ushiriki wao katika biashara ya mafuta na bidhaa za petrochemical za Iran, na ni sehemu ya juhudi za Washington za kuudhibiti mapato ya mafuta ya Iran, ambayo Marekani inadai yanachangia kufadhili mpango wa nyuklia na silaha za makombora wa Tehran.

Kulingana na ripoti ya mtandao wa Al-Jazeera, Wizara ya Hazina ya Marekani imesema kuwa vikwazo hivi vinahusisha baadhi ya makampuni huru ya Kichina, ikiwemo Shandong Jinsheng Petrochemical Group, kiwanda kilicho jimboni Shandong ambacho Washington inakishutumu kununua mamilioni ya vyungu vya mafuta ya Iran kuanzia mwaka 2023.

Vikwazo pia vimewekwa dhidi ya kampuni ya Rizhao Xiehua Crude Oil Terminal, ambayo inasimamia bandari ya mafuta katika Lanshan, China. Kulingana na Wizara ya Hazina ya Marekani, kampuni hii imepokea mizigo ya mafuta kutoka meli zaidi ya 10 zinazohusiana na kile kinachoitwa “floti ya kivuli ya Iran” — mtandao wa meli zinazojaribu kuepuka vikwazo kwa kubadilisha majina yao na kuzima vichunguzi vya ufuatiliaji.

Kwenye orodha ya vikwazo, meli kadhaa zikiwa ni Kongjim, Big Mag, na Foi zimeripotiwa kusafirisha mamilioni ya vyungu vya mafuta ya Iran hadi kwenye viwanda vya China.

Juhudi za kudhoofisha mashine ya usafirishaji wa nishati ya Iran

Scott Besant, Waziri wa Hazina wa Marekani, katika taarifa rasmi alisema:

“Wizara ya Hazina inalenga kudhoofisha mtiririko wa fedha wa Iran kwa kuathiri vipengele muhimu vya mashine ya usafirishaji wa nishati ya nchi hii, ambayo Tehran inategemea kufadhili shughuli zake zinazodhoofisha usalama.”

Aliongeza kuwa hatua hii ni sehemu ya mzunguko wa nne wa vikwazo dhidi ya viwanda na vituo vya China vinavyohusika katika uingizaji wa mafuta ya Iran. Katika muktadha huu, Jiangyin Foreversun Chemical Logistics Terminal pia imeongezwa kwenye orodha ya vikwazo; hii ndiyo terminali ya kwanza ya Kichina iliyolengwa kwa vikwazo kutokana na kupokea bidhaa za petrochemical zinazotokana na Iran.

Hadi wakati wa kuchapishwa kwa ripoti hii, hakuna majibu rasmi kutoka ubalozi wa China mjini Washington au uwakilishi wa Iran katika Umoja wa Mataifa yaliyotolewa.