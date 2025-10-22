Mzozo nchini Canada kuhusu uhuru wa kujieleza, kufuatia marufuku ya kuingia nchini kwa kundi la muziki linalounga mkono Ghaza

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt(AS) -ABNA- utoaji wa muswada mpya na Waziri Mkuu wa Canada, Mark Carney, unaolenga kukabiliana na uhalifu unaotokana na ueneaji wa chuki, sambamba na marufuku ya kuingia nchini kwa kundi la muziki la Kiayalandi lenye jina «NíACAB», umeanzisha mjadala mkubwa kuhusu mipaka ya uhuru wa kujieleza katika nchi hiyo.

Muswada huu, ulioletwa na serikali ya Kialibabasi ya Carney mwezi uliopita, umepokelewa kwa mitazamo tofauti. Wengine walisema ni jibu la busara kwa ongezeko la uhalifu unaotokana na ueneaji wa chuki, lakini wakosoaji walisema baadhi ya kifungu chake kinaweza kusababisha kuzuia maandamano halali. Hasa kifungu kinachosema «kuonyesha hadharani alama zinazohusiana na ugaidi au chuki» ni kinyume cha uhuru wa kujieleza.

Alama zinazozungumziwa ni zile zinazohusiana na makundi yaliyotajwa kuwa «ya kigaidi» nchini Canada, ikiwemo «Hamas» na «Hezbollah».

Katika muktadha huu, kundi la muziki «NíACAB» lenye wanachama watatu, ambalo liliamriwa marufuku kuingia Canada kwa sababu ya kuunga mkono Gaza na Palestina, liliweza tu kufuta tamasha zao nchini humo. Kundi hili, linaloimba kwa lugha ya Kiayalandi, limekumbana na mwitikio mkali kutokana na msimamo wao wa kisiasa.

Katika Uingereza, wakurugenzi wa mashtaka walitangaza nia yao ya kupinga uamuzi wa mahakama wa kukataa mashtaka ya «kuunga mkono ugaidi» dhidi ya mmoja wa wanachama wa kundi hilo, Liam Ohana (jina la kisanaa Mo Shara). Ohana alishtakiwa kuwa Novemba iliyopita, katika moja ya maonyesho, alikuwa na bendera ya Hezbollah, jambo ambalo alilihoji.

Vince Gasparo, mwakilishi wa Liberal Bunge na mkuu wa mapambano dhidi ya uhalifu, alisema katika video kuwa marufuku ya kundi NíACAB yalitokana na «kuunga mkono ugaidi». Hatua hii ilikabiliwa na ukosoaji mkali wa Andrew Kalten, wakili wa uhamiaji, ambaye aliisema kuwa ni «ya pekee» na kuashiria kwamba uamuzi huo ulitolewa bila kufuata taratibu za kisheria za kawaida.

Kalten pia alisisitiza kuwa ni vigumu kuthibitisha kwamba kubeba bendera kunaweza kuhesabiwa kama msaada wa kifedha kwa kundi la kigaidi.

Daria Isoub, mwalimu mwenye umri wa miaka 61 ambaye alikusudia kuhudhuria moja ya tamasha za NíACAB huko Toronto, alisema amevunjika moyo sana kutokana na kufutwa kwa maonyesho na kuongeza: «Zaidi ya yote, nimekasirishwa na uamuzi huu usio na maana.»

Kwa upande mwingine, «Shirika la Uhuru wa Raia la Canada» pia limeonyesha wasiwasi kuhusu muswada unaopendekezwa na serikali ya Liberal na kuliangalia kama sehemu ya mchakato unaoongezeka wa kuingilia uhuru wa kiraia nchini Canada.

Ingawa serikali imedai kuwa lengo la sheria hii ni kupambana na ubaguzi dhidi ya Wayahudi, Uislamu na aina nyingine za ubaguzi, makundi ya haki za Waislamu nchini Canada yameieleza kama «inayopotosha» na kuwaonya kuwa inaweza kutumika kama kisingizio cha kuzuia alama za mshikamano na Palestina.

Shirika la Uhuru wa Raia pia limeeleza kuwa kuorodhesha makundi ya kigaidi ya kigeni ni uamuzi «wa kisiasa sana», na kuhalalisha alama zinazohusiana na makundi haya kunaweza kusababisha «kushutumiwa na kuhalalishwa kwa waandamanaji amani».