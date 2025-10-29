Sardar Naqdi: Uwezo wa Kijeshi wa Iran Unaendelezwa Kulingana na Mahitaji Katika Medani za Vita

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, Brigedia Jenerali Sardar "Mohammad Reza Naqdi," katika mahojiano, alizungumzia maendeleo ya uwezo wa makombora wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa madhumuni ya kukabiliana na kitendo chochote cha uhasama kutoka kwa utawala wa Kizayuni, na kusema: Uwezo wetu wa makombora leo bila shaka ni nadhifu zaidi kuliko wakati wa vita vya siku 12.

Sardar Naqdi aliendelea: Uwezo wetu wa ulinzi unategemea silaha za asili na kwa sababu hii, kila siku inapopita, tunashuhudia matukio mapya katika uwanja wa ulinzi.

Mkuu wa zamani wa uratibu wa IRGC, akizungumzia umuhimu wa kuwa na vifaa vya hali ya juu vya kukabiliana na maadui, aliongeza: Silaha zetu zimeboreshwa, na uwezo wetu wa ulinzi hautuami.

Sardar Naqdi alisema: Kadiri tunavyoendelea, uwezo wa ulinzi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran unasasishwa na uwezo zaidi, na suala hili linafanywa kulingana na hali ya sasa.

Mkuu wa zamani wa uratibu wa IRGC, akisema kwamba ili kukabiliana na vitisho vya maadui lazima tunufaike na vifaa na teknolojia zilizosasishwa, alisema: Uwezo wa kijeshi wa Iran unaendelezwa kulingana na mahitaji ya vitengo vya mapigano katika medani za vita.