Baada ya Wapalestina 100 Kufia Shahidi: Tel Aviv Yadai Kusitisha Mashambulizi huko Gaza

29 Oktoba 2025 - 14:23
Jeshi la utawala wa Kizayuni limedai kusitisha mashambulizi yake makubwa dhidi ya Ukanda wa Gaza.

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu Al Jazeera, jeshi la utawala wa Kizayuni lilidai kuwa limesitisha mashambulizi yake makubwa ambayo yalianza jana usiku dhidi ya Ukanda wa Gaza.

Msemaji wa jeshi la utawala huo alidai kuwa mchakato wa kutekeleza usitishaji vita umeanza tena.

Hii inakuja wakati mwandishi wa habari wa Al-Mayadeen alitangaza kuwa kuna mashahidi zaidi ya 100 walioachwa na mashambulizi haya.

Ndege za kivita za utawala wa Kizayuni zilianza wimbi la mashambulizi dhidi ya ukanda huo jana usiku kwa visingizio vya uongo. Wakati huu, milipuko ya mabomu kadhaa katika maeneo mbalimbali ya Ukanda wa Gaza iliripotiwa.

