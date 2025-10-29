"Majaribio ya Kujiua" Katika Jeshi la Kizayuni ni Mara 7 Zaidi ya Takwimu za Kujiua

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu Al-Nashra, ripoti rasmi katika maeneo yanayokaliwa iliripoti ongezeko kubwa la kiwango cha majaribio ya kujiua miongoni mwa wanajeshi wa Kizayuni katika kipindi cha miezi 18 iliyopita, ambayo ni ishara isiyo na kifani ya kuongezeka kwa shida ya kisaikolojia katika jeshi la Israeli.

Ripoti hii, iliyochapishwa na Kituo cha Utafiti na Habari cha Knesset kwa ombi la Mbunge Ofer Cassif, imerekodi majaribio ya kujiua 279 kati ya Januari 2024 na Julai 2025. Hii inamaanisha kuwa kwa kila kesi moja ya kujiua, majaribio saba ya kujiua yalitokea katika kipindi hicho hicho.

Ripoti ilibainisha kuwa ukusanyaji wa data kuhusu jambo hili ulianza mara kwa mara mnamo 2024, na kulingana na takwimu rasmi, asilimia 12 ya majaribio ya kujiua yalifafanuliwa kama "mazito", wakati asilimia 88 yao yalizingatiwa kuwa ya wastani.

Ripoti hiyo pia ilitoa data ya muda mrefu juu ya kesi za kujiua, ikionyesha kuwa wanajeshi 124 wa Kizayuni walijiua kati ya 2017 na Julai 2025, ambapo 68% yao walikuwa askari wa lazima, 21% askari wa akiba, na 11% wanajeshi wa jeshi la kawaida.

Ripoti hiyo ilionyesha ongezeko kubwa la kesi za kujiua miongoni mwa askari wa akiba tangu 2023, ambayo imeongeza uwiano wao wa jumla ya watu wanaojiua kila mwaka nchini Israeli.

Kulingana na ripoti hiyo, jeshi la Kizayuni limeona "kuruka kwa kutisha" katika kiwango cha kujiua miongoni mwa wanajeshi. Taarifa zilizopo zilionyesha kuwa ni asilimia 17 tu ya wanajeshi waliojaribu kujiua walikutana na afisa wa afya ya akili miezi miwili kabla ya tukio, jambo linaloashiria udhaifu wa ufuatiliaji na msaada ndani ya vitengo vya kijeshi.