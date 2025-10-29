Amnesty International: Shambulio la Marekani Kwenye Gereza la Yemen Huenda ni Uhalifu wa Kivita

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu Russia Today, Amnesty International imetaka kufanyike uchunguzi kuhusu shambulio la anga la Marekani dhidi ya gereza nchini Yemen mwezi Aprili mwaka jana na kusisitiza kwamba shambulio hilo linaweza kuchukuliwa kuwa uhalifu wa kivita.

Mnamo Aprili 28 mwaka jana, ndege za kivita za Marekani, zikivunja anga ya Yemen, zilibomoa jimbo la Saada, kaskazini mwa nchi hiyo. Katika mashambulizi haya, gereza lililokuwa chini ya udhibiti wa vikosi vya Ansarullah pia lililengwa, na hivyo kusababisha vifo vya wahamiaji zaidi ya 60 wa Kiafrika waliokuwa wamefungwa humo. Gereza hilo lilijulikana kwa kuwahifadhi wahamiaji haramu.

Hata hivyo, mamlaka ya kijeshi ya Marekani haijatoa maelezo yoyote kuhusu sababu ya kulishambulia gereza hilo.

Amnesty International ilisema kuwa mashambulizi hayo yalifanyika wakati hakukuwa na lengo lolote la kijeshi katika gereza hilo, na kulingana na sheria za kimataifa, kulenga hospitali na magereza ni marufuku.

Naibu Mkurugenzi wa Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini katika shirika hilo alisisitiza: "Ni vigumu kuamini kwamba Marekani haikujua ni kiasi gani cha hasara ya kibinadamu kitasababishwa na shambulio hili."