Mshauri wa Vyombo vya Habari wa Mkuu wa Ofisi ya Kisiasa ya Hamas: Hatujakiuka usitishaji vita

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA likinukuu Al-Arabi, Taher Al-Nunu, Mshauri wa Vyombo vya Habari wa Mkuu wa Ofisi ya Kisiasa ya Harakati ya Mapambano ya Kiislamu ya Palestina (Hamas), leo Jumatano, akijibu mashambulizi ya usiku wa kuamkia leo ya utawala wa Kizayuni kwenye Ukanda wa Gaza na kuuawa kwa mashahidi zaidi ya 100, jambo ambalo ni ukiukaji wa wazi wa usitishaji vita, alisema: “Harakati ya Hamas inatii usitishaji vita.”

Aliongeza: “Tunataka wasuluhishi wachukue hatua za haraka kuzishurutisha mamlaka zinazokalia maeneo kutekeleza vifungu vya usitishaji vita. Hatujakiuka usitishaji vita.”

Al-Nunu alisema: “Kuhusu visingizio vya mamlaka zinazokalia maeneo kuhusu kuuawa kwa askari wa utawala huo huko Rafah, eneo hili liko chini ya udhibiti kamili wa mamlaka zinazokalia maeneo, na hakuna ukiukaji wa usitishaji vita uliofanywa na Hamas.”

Aliongeza: “Mamlaka zinazokalia maeneo zinatoa simulizi ambalo wao tu ndio wamelitoa, na mamlaka zinazokalia maeneo zinatafuta visingizio huko Gaza.”