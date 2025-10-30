Mashauriano ya Mohammed Abdulsalam na Mjumbe Maalum wa UN

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA likinukuu Al-Masirah, Mohammed Abdulsalam, Mkuu wa ujumbe wa mazungumzo wa Ansarullah wa Yemen, alitangaza Jumatano kuwa amekutana na Mjumbe Maalum wa Umoja wa Mataifa na kujadili maendeleo ya mchakato wa amani kulingana na ramani ya barabara ambayo hapo awali iliwasilishwa kwa upatanishi wa Oman na kwa makubaliano na Saudi Arabia.

Alisema: “Umisisitizwa umuhimu wa kuanza tena utekelezaji wa masharti ya ramani ya barabara, hasa vifungu vinavyohusiana na haki za binadamu, na tulikumbusha kwamba hakuna sababu ya kuendelea kucheleweshwa katika utekelezaji wake.”

Mkuu wa ujumbe wa mazungumzo wa Ansarullah wa Yemen pia aliongeza kuwa katika mkutano huo alisisitiza juu ya kutokuwa na faida kwa kukamatwa bila sababu kwa wafanyikazi wa mashirika yanayofanya kazi nchini Yemen na kukumbusha kwamba habari kutoka kwa vyombo vya usalama huko Sana'a kuhusu vitendo vya uharibifu vya baadhi ya waliokamatwa imetolewa kwa Umoja wa Mataifa.

Abdulsalam alifafanua: “Taasisi zinazohusika ziko tayari kutoa nyaraka na ushahidi unaoonyesha kwamba baadhi ya watu hawa walifanya ujasusi chini ya kivuli cha shughuli za kibinadamu.”

Mwishowe, alisisitiza juu ya kujitolea kwa Ansarullah wa Yemen katika kutafuta suluhisho za haki, kuendelea kuratibu na taasisi za kimataifa, na kuhakikisha shughuli halali na salama za mashirika ndani ya mfumo wa majukumu yao ya kibinadamu.