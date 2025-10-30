Mwitikio wa Hamas kwa Kuzuiliwa kwa Wawakilishi wa Shirika la Msalaba Mwekundu Kutembelea Wafungwa wa Kipalestina

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA likinukuu Shirika la Habari la Palestina la Shahab, Harakati ya Mapambano ya Kiislamu ya Hamas ilitangaza katika taarifa kwamba uamuzi wa «Israel Katz,» Waziri wa Vita wa utawala wa Kizayuni, wa kuzuia wawakilishi wa Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu (ICRC) kutembelea mamia ya wafungwa wa Kipalestina, unachukuliwa kuwa ukiukaji wa haki za kimsingi za wafungwa wetu, na hili linaongeza katika msururu wa ukiukaji wa kimfumo na uhalifu unaofanywa na Israel dhidi ya wafungwa kama vile mauaji, mateso, njaa, na uzembe wa matibabu.

Hamas iliongeza katika taarifa hiyo: “Tunaiomba jumuiya ya kimataifa na mashirika ya haki za binadamu na kibinadamu kuingilia kati ili kukomesha vitendo hivi vya kinyama dhidi ya wafungwa wa Kipalestina katika magereza, ambavyo ni ukiukaji wa wazi wa sheria za kimataifa na Mkataba wa Tatu wa Geneva.”

Hamas pia iliiomba jumuiya ya kimataifa na mashirika ya haki za binadamu kufanya kazi kwa dhati kwa ajili ya kuachiliwa kwa wafungwa wa Kipalestina, kufichua vitendo vya kinyama vya mamlaka zinazokalia maeneo, na kuwafanya viongozi wa utawala huu wawajibike kwa uhalifu wao usio na kifani.