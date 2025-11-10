Mtume Muhammad (s.a.w.w) na Misingi ya Utengamano katika Jamii

Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Mtume Muhammad (s.a.w.w) ndiye mfano bora kabisa wa kuijenga jamii yenye umoja, amani, usawa na heshima ya utu wa kila mwanadamu. Uislamu aliouleta haukutoa mafundisho ya ibada pekee, bali uliweka pia misingi madhubuti ya kijamii inayolenga kuunganisha watu wote bila ubaguzi wa rangi, kabila, au tabaka.

Hapa chini ni misingi muhimu aliyoisisitiza Mtume (s.a.w.w) katika kujenga jamii ya utengamano:

1. Udugu wa Kiislamu (Ukhuwwah)

Mtume (s.a.w.w) alifundisha kwamba Waislamu wote ni ndugu katika imani: "Hakika Waumini ni ndugu, basi patanisheni baina ya ndugu zenu."

(Qur’an 49:10)

Katika Madinah, Mtume (s.a.w.w) alianzisha muungano wa kindugu (mu’akhāt) kati ya Muhajirina na Ansar — hatua iliyozalisha mshikamano wa kweli na kuondoa tofauti za kikabila na kiuchumi.

2. Usawa wa Binadamu (Al-Musāwah)

Mtume (s.a.w.w) aliondoa mfumo wa ubaguzi uliokithiri wa Kiarabu. Alisema katika Hotuba ya Mwisho (Khutbatul-Wida‘): “Enyi watu! Mola wenu ni mmoja, na baba yenu ni mmoja. Mwarabu hana ubora juu ya asiyekuwa Mwarabu, wala mweupe juu ya mweusi, ila kwa taqwa.”

Kauli hii ilijenga msingi wa usawa wa kijamii na heshima ya utu wa kila mtu, bila kujali asili au nasaba.

3. Haki na Uadilifu (Al-‘Adl)

Mtume (s.a.w.w) alijenga jamii iliyosimama juu ya haki na uadilifu. “Sema: Mola wangu ameamuru uadilifu.” (Qur’an 7:29)

Katika maisha yake, hakuwahi kumpendelea tajiri juu ya maskini, au mtu wa kabila fulani juu ya mwingine.

Mfano halisi ni pale aliposema: “Kama Fatima binti Muhammad akiiba, ningeikata mkono wake.”

(akisisitiza kwamba hakuna mtu yuko juu ya sheria.)

4. Kuheshimu Amani na Maridhiano (As-Silm wal-Muwāfaqa)

Mtume (s.a.w.w) aliweka msingi wa amani kupitia Mkataba wa Madina, uliounganisha Waislamu, Mayahudi na makabila mengine chini ya sheria ya haki na ulinzi wa pamoja.

Mkataba huo ulithibitisha kuwa: “Wote wana haki sawa katika usalama, uhuru wa dini, na wajibu wa kulinda jamii.”

5. Kuhimiza Huruma na Wema (Ar-Rahmah wal-Ihsān)

Mtume (s.a.w.w) alifahamika kama “Rehema kwa walimwengu wote” (Qur’an 21:107).

Alifundisha kwamba huruma, msamaha na kusaidiana ni nguzo za kuimarisha utengamano. “Si Mwislamu yule anayeshiba huku jirani yake ana njaa.”

(Hadith – Sahih Bukhari)

6. Kujenga Misingi ya Ushirikiano wa Kijamii

Mtume (s.a.w.w) aliwahimiza watu kushirikiana katika mema: “Shirikianeni katika wema na taqwa, wala msishirikiane katika dhambi na uadui.” (Qur’an 5:2)

Kupitia msimamo huu, aliijenga jamii yenye ushirikiano, maadili na upendo kama nguzo kuu za maendeleo.

Hitimisho

Mtume Muhammad (s.a.w.w) alitengeneza jamii ya mfano iliyojengwa juu ya:

Udugu na umoja,

Usawa na haki,

Amani na maridhiano,

Huruma na uadilifu.

Kwa hivyo, katika ulimwengu wa leo uliojaa migawanyiko, kurejea katika misingi hii ya Mtume (s.a.w.w) ni njia bora ya kujenga jamii yenye utengamano, maelewano na ustawi wa pamoja.