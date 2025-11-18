Bunge la Jordan Lazifisha Jeshi Kujibu Vitisho vya Israel

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Bunge la Jordan liliidhinisha rasimu ya sheria iliyotolewa na serikali ya nchi hiyo juu ya kulazimisha tena huduma ya kijeshi kwa raia wa Jordan.

Kupitishwa kwa sheria hii kulifanyika wakati wa kikao cha jana cha Bunge la Jordan, mbele ya Waziri Mkuu Ja'afar Hassan na wajumbe wa baraza la mawaziri. Inatarajiwa kwamba hatua zinazohitajika kutekeleza sheria hii zitaanza mwezi Februari ujao.

Ameen Mashaqbeh, waziri wa zamani wa Jordan na mtaalamu wa masuala ya kisiasa nchini humo, alisisitiza kwamba kulazimisha jeshi nchini Jordan ni hatua muhimu kutokana na vitisho vya kiusalama vilivyopo, hasa tamaa za utawala wa Kizayuni.

Aliongeza kuwa utekelezaji wa sheria hii ulisimamishwa mnamo 1991, lakini kuongezeka kwa vitisho vya utawala wa Kizayuni dhidi ya ukanda, hasa upanuzi wa makazi, kumesababisha marekebisho yake.