Gavana (wa Utawala) wa Jolani: Operesheni ya Kijeshi huko Suwayda Haipo Kwenye Ajenda

Kulingana na shirika la habari la Abna, "Mustafa al-Bakkour," Gavana wa Suwayda, alisema kuwa vikosi vya usalama vya serikali ya mpito ya Syria vinafuatilia usitishaji vita katika mkoa wa Suwayda na havina mpango wa kufanya operesheni ya kijeshi katika eneo hilo.

Gavana wa Suwayda pia aliwalaumu vikosi vya ulinzi vya eneo la Wadruzi kwa kuongezeka kwa mapigano; vikosi ambavyo, kulingana naye, viko chini ya ushawishi wa "Sheikh Hikmat al-Hijri," mmoja wa makasisi wa Wadruzi. Al-Hijri anataka uhusiano wa karibu na utawala wa Kizayuni.

Katika siku 3 zilizopita, mapigano yameendelea kati ya vikosi vya Wadruzi na makabila ya Kiarabu kusini na magharibi mwa jiji la Suwayda. Wadruzi walishambulia kwa makombora nafasi za vikosi vya Jolani kwenye mstari wa mguso katika eneo la Al-Majlah.