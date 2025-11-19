Sehemu Kubwa ya Azimio la Baraza la Usalama kuhusu Gaza Inapingana na Haki za Watu wa Palestina

Kulingana na Shirika la Habari la Ahl al-Bayt (a.s.) - Abna, Wizara ya Mambo ya Nje, ikitoa taarifa kuhusu Azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, ilisisitiza: “Waandaaji wa azimio hili kwa makusudi wamepuuza nafasi kuu na jukumu la Umoja wa Mataifa na hata maazimio ya awali ya shirika hili kuhusu suala la Palestina.”

Nakala ya taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kuhusu Azimio la Baraza la Usalama kuhusu Gaza ni kama ifuatavyo:

Wizara ya Mambo ya Nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, huku ikiunga mkono hatua yoyote ya kikanda au kimataifa ya kumaliza mauaji ya kimbari na uhalifu wa utawala wa Kizayuni dhidi ya watu wa Palestina na Gaza, uingizaji mzuri wa misaada ya kibinadamu katika Ukanda wa Gaza na kuondoka kamili kwa wavamizi wa Kizayuni, inaelezea wasiwasi wake mkubwa kuhusu vifungu vya Azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa namba 2803.

Sehemu kubwa ya vifungu vya azimio hili inapingana na haki halali za taifa la Palestina na, kwa kuweka aina ya mfumo wa uangalizi juu ya Ukanda wa Gaza, inanyima taifa la Palestina haki zake za kimsingi, hasa haki ya kujitawala na kuunda serikali huru ya Palestina yenye Al-Quds Al-Sharif (Jerusalem Tukufu) kama mji mkuu wake.

Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inaona uhalalishaji wowote wa uvamizi wa Ukanda wa Gaza na utawala dhalimu wa Kizayuni, kugawanywa kwa Gaza, na kuitenga kutoka kwenye jiografia moja ya Palestina, kuwa kinyume na matarajio ya watu wa Palestina na inaonya juu ya matokeo yake hatari.

Vikosi vya kimataifa vinapaswa kufanya kazi kikamilifu chini ya usimamizi wa Umoja wa Mataifa, na jukumu lao linapaswa kuwa kusimamia utekelezaji wa usitishaji vita, pamoja na kuingia na kusambaza misaada ya kibinadamu ya kimataifa.

Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inasisitiza jukumu la jumuiya ya kimataifa, hasa wadhamini wa makubaliano ya kusitisha mapigano, kulazimisha utawala wa kibaguzi na wa uvamizi wa Kizayuni kumaliza uvamizi wa Palestina na kujiondoa kabisa kutoka Ukanda wa Gaza, na inaamini kwamba hakuna uamuzi unaoweza wala haupaswi kudhoofisha jambo hili.

Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inasisitiza uhalali wa upinzani dhidi ya uvamizi, ubaguzi wa rangi, na ukoloni kulingana na sheria ya kimataifa, na inaona upinzani kama jibu halali la taifa la Palestina kwa kuendelea kwa uvamizi wa ardhi ya Palestina na kuendelea kwa uchokozi wa utawala wa Kizayuni.

Inasisitiza kwamba mjadala wowote kuhusu hatima ya taifa la Palestina, ikiwa ni pamoja na namna ya kusimamia ardhi za Palestina, lazima ufanyike ndani ya mfumo wa makubaliano na maafikiano ya kitaifa ya Wapalestina, na kulazimisha suluhisho lolote na pande za nje katika suala hili kunakataliwa.

Katika hali ya sasa ambapo watu wa Palestina huko Gaza na Ukingo wa Magharibi wanakabiliwa na mauaji ya kimbari, njaa iliyowekwa, na maangamizi ya kikoloni, kutoa msaada wa kibinadamu, misaada, na kufunguliwa kikamilifu kwa vivuko ni kipaumbele cha juu.

Matarajio ya haraka kutoka kwa jumuiya ya kimataifa ni kwamba, kwa kutumia shinikizo la ufanisi kwa utawala wa Kizayuni, watazuia kuendelea kwa uhalifu na uvamizi wa utawala wa Kizayuni na ukiukwaji mkubwa wa haki za Wapalestina katika Ukanda wa Gaza na Ukingo wa Magharibi, na kuunga mkono utambuzi wa haki za kimsingi za taifa la Palestina.