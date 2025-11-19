Maelezo ya Rasimu ya Azimio la Ulaya Dhidi ya Iran Katika Shirika la Nguvu za Atomiki

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, Marekani na Troika ya Ulaya zimewasilisha rasimu ya azimio dhidi ya Iran kwa Bodi ya Magavana ya IAEA.

Kulingana na ripoti hiyo, rasimu hii ya azimio inaitaka Iran kutoa majibu na kuruhusu ufikiaji wa maeneo ya nyuklia yaliyopigwa bomu na akiba yake ya urani iliyorutubishwa.

Hapo awali, baadhi ya vyombo vya habari pia vilitangaza kwamba rasimu hii ina vifungu nane na inatarajiwa kuwasilishwa na kupigiwa kura katika mkutano ujao wa Bodi ya Magavana ya IAEA kuanzia Novemba 19 hadi 21 (tarehe 28 hadi 30 Aban).

Katika rasimu hii, kama ilivyo katika maazimio ya awali, Iran imeombwa kusitisha shughuli zake za nyuklia, ikiwemo urutubishaji na uchakataji upya, ikiwa ni pamoja na utafiti na maendeleo na miradi inayohusiana na maji mazito.

Nchi tatu za Ulaya zimeitaka Iran kutekeleza Itifaki ya Ziada na kutoa taarifa zake za nyuklia kwa Shirika. Pia, rasimu hii ya azimio imedai kwamba Iran haizingatii makubaliano ya ulinzi (safeguards) chini ya Mkataba wa Kuzuia Uenezaji wa Silaha za Nyuklia (NPT). Rasimu hiyo imesema kuwa IAEA haijapata ufikiaji wa maeneo na urani iliyorutubishwa ya Iran katika kipindi cha miezi mitano iliyopita na imepoteza uwezekano wa uthibitishaji katika eneo hili.