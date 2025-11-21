Ziara ya Naibu Waziri Mkuu wa Lebanon mjini Damascus na Mkutano na Jolani

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, "Tarek Matri," Naibu Waziri Mkuu wa Lebanon, alikutana na Abu Mohammad Jolani, rais aliyejitangaza wa Syria, wakati wa ziara rasmi mjini Damascus.

Kulingana na shirika la habari la Lebanon (NNA), Naibu Waziri Mkuu wa nchi hiyo, wakati wa ziara hiyo, alifanya mikutano mfululizo na maafisa wa utawala wa Jolani, ikiwa ni pamoja na Waziri wa Mambo ya Nje wa Syria "Asaad al-Shaibani" na Waziri wa Sheria "Muzahir al-Uwais." Katika mikutano hii, faili za pamoja, ikiwemo suala la wafungwa, waliopotea, na mipaka, zilichunguzwa.

Katika mikutano hii, umuhimu wa kuendelea kuratibu na kuendeleza uhusiano katika nyanja za kisiasa, kiusalama, kimahakama, na kiuchumi pia ulisisitizwa.

Shirika la Habari la Kitaifa la Lebanon liliripoti kwamba "ziara hii ilifanyika katika mfumo wa maslahi ya pamoja ya nchi hizo mbili kuimarisha mazungumzo na mawasiliano na kusisitiza nia ya pande zote kuinua uhusiano wa pande mbili kufikia kiwango bora zaidi."