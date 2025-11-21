Hatari za Azimio la Marekani kwa Utawala wa Gaza; Matukio Yanayokuja kwa Upinzani

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu Al Jazeera, wakati azimio la Marekani kuhusu Gaza lilipopitishwa katika Baraza la Usalama, hofu juu ya kukiuka haki za Wapalestina imeongezeka. Mipango ya kimataifa kuhusu Gaza inatoa kipaumbele kwa kuondolewa kwa silaha kwa Upinzani kupitia utawala wa kimataifa wa mpito wenye mamlaka mapana. Mipango hii pia inaunganisha kuondolewa kwa jeshi la utawala wa Kizayuni kutoka Gaza na utulivu wa hali ya usalama katika ukanda huo; hii inamaanisha kwamba wavamizi wataendelea kuwa mshiriki wa kiusalama katika uwanja wa Palestina. Hali hii inaleta maswali kadhaa kuhusu jinsi Upinzani utakavyoshughulikia matokeo ya azimio hili katika awamu ijayo.

Hatari za Azimio la Marekani kwa Gaza

Licha ya madai kwamba azimio la Marekani linataka kuimarisha makubaliano ya kusitisha mapigano na kupunguza vikwazo vya kuingiza misaada ya kibinadamu Gaza, Wissam Afifa, mwandishi wa Kiarabu na mchambuzi wa siasa, anaamini kwamba azimio hili lina hatari kubwa, zikiwemo:

Kufanya Gaza kuwa ya kimataifa kwa miaka mingi na kuendeleza utawala wa ukanda huu chini ya usimamizi wa chombo kinachojulikana kama "Baraza la Amani" kilichojumuishwa katika mpango wa Rais wa Marekani Donald Trump.

Kuharibu nguvu ya Palestina kwa kumpokonya silaha Upinzani.

Kurudi kwa Mamlaka ya Palestina kwenye Ukanda wa Gaza chini ya masharti ya nje, na hii inamaanisha kwamba mchakato wa kuunda nchi ya Palestina au kuhakikisha mamlaka ya Palestina utaahirishwa bila ratiba yoyote maalum.

Ingawa azimio la Marekani linaungwa mkono waziwazi kisiasa na nchi nane za Kiarabu na Kiislamu, ambazo zinaona azimio hili kama njia ya kuunda nchi ya Palestina, ukweli ni kwamba uungaji mkono wa nchi za Kiarabu kwa azimio kama hilo kwa kweli huunda uhalali wa kimaadili na kisiasa wa kuharibu haki za Wapalestina.

Vikundi na vikosi vya kitaifa vya Palestina vilionya juu ya hatari za azimio lililotajwa, likiliona kama jaribio la kulazimisha udhamini wa kimataifa juu ya Ukanda wa Gaza na kupitisha mtazamo wenye upendeleo kulingana na maslahi ya Wazayuni. Vikundi hivi pia vilitangaza kuwa mjadala wowote kuhusu suala la silaha za Upinzani lazima uwe katika mfumo wa mchakato wa kisiasa wa ndani ambao unahakikisha kumalizika kwa uvamizi, kuanzishwa kwa nchi huru ya Palestina, na kupatikana kwa haki ya Wapalestina ya kujiamulia.