Hasira za Riyadh Juu ya Sera za Netanyahu Zisizodhibitiwa na Zisizoleta Utulivu Katika Kanda

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, likinukuu tovuti ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Saudi Arabia, Riyadh imejibu vitendo vya utawala wa Kizayuni vinavyosababisha kutokuwa na utulivu katika kanda, hasa ziara ya Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni Benjamin Netanyahu, akifuatana na Waziri wa Vita Israel Katz na wengine, katika kusini mwa Syria, pamoja na mashambulizi dhidi ya Gaza na ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano.

Wizara ya Mambo ya Nje ya Saudi Arabia ilitoa taarifa, ikilaani vikali ukiukaji wa mamlaka ya Syria na mashambulizi dhidi ya Ukanda wa Gaza.

Taarifa hiyo ilisema: "Tunalaani ukiukaji wa makusudi wa Waziri Mkuu wa utawala wa uvamizi wa Israel na maafisa wake kwa eneo la mpaka kusini mwa Syria, ambayo ni ukiukaji mkubwa wa mamlaka ya nchi hiyo."

Aidha, taarifa hiyo iliendelea kusisitiza: "Shambulio la fujo la utawala wa uvamizi dhidi ya mji wa Gaza na Khan Yunis pia linahukumiwa."

Wizara ya Mambo ya Nje ya Saudi Arabia ilitangaza: "Tunatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kutimiza wajibu wake katika kusitisha vitendo vya Israel vinavyokiuka sheria na mikataba ya kimataifa, hasa makubaliano ya hivi karibuni ya Gaza."

Taarifa hiyo ilihitimisha: "Saudi Arabia inasisitiza umuhimu wa kusitisha uchokozi wa Israel dhidi ya mamlaka na uadilifu wa ardhi ya Syria na kuzingatia Mkataba wa Kusitisha Mapigano wa 1974, ambao unahakikisha usalama na utulivu wa kanda na unahakikisha mamlaka na uadilifu wa ardhi ya Syria."