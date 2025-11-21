Mwitikio Mkali wa Kuwait kwa Mashambulizi ya Utawala wa Kizayuni dhidi ya Gaza

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, likinukuu Asharq, Wizara ya Mambo ya Nje ya Kuwait imejibu mashambulizi ya utawala wa Kizayuni dhidi ya Gaza kwa kutoa taarifa.

Taarifa hiyo ilisema: "Kuwait inalaani vikali mashambulizi ya Israel dhidi ya Gaza."

Wizara ya Mambo ya Nje, katika taarifa yake, ilisisitiza umuhimu wa jumuiya ya kimataifa kuunganisha nguvu zake kusitisha mashambulizi haya ambayo yanadhoofisha usalama na utulivu wa kanda, na ilisisitiza umuhimu wa Baraza la Usalama kutekeleza majukumu yake katika kudumisha amani na usalama wa kimataifa kwa kuhakikisha utiifu kamili wa maazimio husika ya kimataifa.

Pia, Wizara ya Mambo ya Nje ya Kuwait ilisisitiza: "Kuwait inalaani vikali mashambulizi ya Israel dhidi ya Ukanda wa Gaza na inayaona kama kupuuza wazi juhudi zote za kikanda na kimataifa za kusitisha mzozo na kurudisha usalama na utulivu katika kanda."

Taarifa hiyo pia ilisema kwamba vitendo hivi ni dharau kwa utekelezaji wa maazimio ya kimataifa, ikiwemo Azimio namba 2803 la Baraza la Usalama la mwaka 2025.