Kulingana na shirika la habari la ABNA likinukuu Sputnik, Kamanda wa vikosi vya kulinda amani vya Umoja wa Mataifa vilivyoko Kusini mwa Lebanon vinavyojulikana kama UNIFIL, katika kumbukumbu ya siku ya uhuru wa nchi hiyo, alisisitiza kuwa vikosi vya UNIFIL vimejitolea kusaidia jeshi la Lebanon.

Aliongeza kuwa kuheshimu kikamilifu uhuru wa Lebanon na utimilifu wa ardhi ya nchi hiyo ni jambo la msingi kwa ajili ya kutekeleza Azimio la 1701 na kuweka msingi wa kufikia utulivu wa kudumu.

Hii ni wakati ambapo ripoti iliyotolewa na UNIFIL inasema kwamba utawala wa Kizayuni umefanya ukiukaji zaidi ya 10,000 wa nchi kavu na anga dhidi ya Lebanon, na hii imetokea katika kipindi kinachojulikana kama usitishaji vita.