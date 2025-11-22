Shambulio la Ndege Isiyo na Rubani ya Israel Kusini mwa Lebanon

Kulingana na shirika la habari la ABNA likinukuu Al-Masirah, vyanzo vya Lebanon vilitangaza kwamba ndege isiyo na rubani ya Israel ililenga gari katika eneo la Zoutar, lililoko Nabatieh, kusini mwa nchi hiyo, dakika chache zilizopita.

Pia, inaripotiwa kuwa angalau mtu mmoja amefariki katika shambulio hilo la ndege isiyo na rubani.

Hivi karibuni, vikosi vya Umoja wa Mataifa vilivyoko kusini mwa Lebanon vimekiri kwamba utawala wa Kizayuni umefanya ukiukaji wa anga na nchi kavu zaidi ya 10,000 dhidi ya Lebanon wakati wa kipindi kinachojulikana kama usitishaji vita.