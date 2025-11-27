Tehran imelitaja dai la upatanishi wa Bin Salman kuwa ni uongo uliopangwa kwa makusudi ili kuiweka Iran katika mazingira ya kutuhumiwa

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Iran imeyaita taarifa za hivi karibuni kuhusu kudaiwa kukabidhiwa jukumu la upatanishi kati ya Tehran na Washington kwa Muhammad bin Salman kuwa “hazina msingi kabisa” na imelieleza lengo lake kuwa ni kuifanya Iran ionekane na hatia kisiasa.

Vyanzo vya habari vya Iran vimeiambia Al-Akhbar kwamba masimulizi yanayoenezwa na baadhi ya vyombo vya habari — hususan vya Magharibi — ni jaribio la kuunda taswira kwamba kuna juhudi nyingi za kidiplomasia zinazoendelea, na kwamba Iran ndiyo inayozuia njia.

Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, kizuizi kikubwa cha mazungumzo si kukosekana kwa mpatanishi, bali ni masharti ya juu kabisa yanayowekwa na Marekani; yakiwemo kusitisha urutubishaji wa nyuklia na kuweka vizuizi kwa uwezo wa ulinzi wa Iran — masharti ambayo kimsingi yanaondoa uwezekano wa kuanzisha mchakato wa mazungumzo ulio na usawa.

Wakati huohuo, chanzo kilicho karibu na ubalozi wa Iran huko Riyadh pia kimekanusha madai yoyote kuhusu jukumu la Saudi Arabia katika kufikisha ujumbe kati ya Tehran na Washington, kikisema kuwa kabla wala baada ya safari ya bin Salman kwenda Marekani, hakuna ujumbe wa kisiasa uliotumwa na Riyadh kuhusu suala hilo.

Chanzo hicho kilifafanua kuwa ujumbe wa mwisho uliotumwa kutoka Tehran kwa Mwanamfalme wa Saudia — kupitia Rais wa Jumuiya ya Hija — ulikuwa unahusu tu masuala ya mahujaji, bila kuwa na uhusiano wowote na masuala ya kisiasa.

Kwa mujibu wa chanzo hicho, ukimya wa muda mrefu wa upande wa Saudia kuhusu habari hizi — bila kuthibitisha wala kukanusha — wenyewe unaonyesha kuwa hakuna mpango wowote wa aina hiyo uliowahi kuwepo.