Vyanzo vya Kizayuni: Uwezo wa Silaha wa Iran Unaitia Wasiwasi Israel

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, likinukuu Al Jazeera, vyanzo vya vyombo vya habari vya utawala wa Kizayuni, vikinukuu chanzo cha usalama ndani ya utawala huo, vilikiri kwamba uwezo wa kijeshi na silaha wa Iran umeleta wasiwasi kwa huduma za usalama za Tel Aviv.

Kwa mujibu wa ripoti hii, vyanzo vya Kizayuni vilisisitiza kwamba kasi ya Iran kuimarisha nguvu zake za kijeshi inatia wasiwasi utawala wa Kizayuni.

Hapo awali, gazeti la Yedioth Ahronoth pia liliripoti kwamba Iran inaongeza uwezo wake wa makombora kwa kasi kubwa.

Ikumbukwe kwamba wakati wa vita vya siku 12 vilivyolazimishwa, katika wimbi la mashambulizi ya makombora ya kulipiza kisasi ya Iran dhidi ya ardhi zinazokaliwa, maeneo muhimu na nyeti, ikiwa ni pamoja na vituo vya siri vya ujasusi na maabara za kibiolojia za utawala wa Kizayuni, vililengwa.