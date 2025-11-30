Wall Street Journal: Trump Ametishia Maduro

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, likinukuu Sputnik, gazeti la Wall Street Journal liliripoti, likinukuu vyanzo vyenye ujuzi, kwamba Rais wa Marekani Donald Trump, wakati wa mazungumzo yake ya simu na Rais wa Venezuela Nicolás Maduro katika siku za hivi karibuni, alimtishia kwa kutumia nguvu.

Kulingana na ripoti hiyo, Trump, katika mazungumzo hayo ya simu, kwa kuweka misimamo ya kuingilia kati na ya kivita dhidi ya Venezuela, alimtishia Maduro kwa kutumia nguvu ikiwa hataleji madaraka.

Gazeti la The New York Times lilifichua siku chache zilizopita kwamba Rais wa Marekani Donald Trump alikuwa amezungumza kwa simu na mwenzake wa Venezuela Nicolás Maduro.

The New York Times, likinukuu vyanzo vyake, liliongeza: Trump katika simu yake na Maduro alijadili uwezekano wa kufanya mkutano kati ya pande hizo mbili.

Gazeti hilo, likinukuu chanzo ambacho kilikiita chenye ujuzi, liliongeza: Kwa sasa hakuna mipango yoyote ya mkutano unaowezekana kati ya Trump na Maduro.

The New York Times pia iliripoti, ikinukuu vyanzo vyake, kwamba Marco Rubio, Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani (labda alimaanisha Seneta/Mshauri), alihudhuria mazungumzo ya simu kati ya Trump na Maduro.