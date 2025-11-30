Venezuela Yapiga Kelele Dhidi ya Hatua Haramu za Marekani katika Majukwaa ya Kimataifa

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, likinukuu Sputnik, Delcy Rodríguez, Makamo wa Rais wa Venezuela, akizungumzia jaribio la Marekani la kuzuia anga ya nchi hiyo, alisema: Serikali ya Marekani inatekeleza ombi la kiongozi wa upinzani María Machado la kuzuia anga ya Venezuela.

Aliongeza: Kwa kujibu hatua hii ya uchokozi, Rais wa Venezuela Nicolás Maduro ameagiza kutekelezwa kwa programu maalum ya kuwarejesha raia wa Venezuela waliokwama katika nchi nyingine, pamoja na kuunda njia mbadala kwa watu wanaohitaji kuondoka nchini.

Afisa huyo wa Venezuela alisisitiza kwamba Caracas imeanzisha mifumo yote ya pande nyingi na ya kisheria ya kimataifa ili kusimamisha mara moja hatua hii haramu na isiyo halali.

Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kwamba anga yote juu na karibu na Venezuela itafungwa hadi taarifa zaidi.

Alitoa uhalali wa hatua hii ya uadui kwenye mtandao wa kijamii wa Truth Social, akidai kuwa wafanyabiashara wa dawa za kulevya na wasafirishaji haramu wa binadamu wanapaswa kuona anga ya Venezuela imefungwa kabisa.