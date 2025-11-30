Schumer: Trump Anaiburuta Amerika Kwenye Vita Vingine Vya Gharama Kubwa

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, likinukuu Al Jazeera, Chuck Schumer, kiongozi wa Wanademokrasia katika Seneti ya Marekani, alisisitiza kwamba hatua za Trump zisizojali dhidi ya Venezuela zinaisogeza Amerika karibu zaidi na vita vingine vya gharama kubwa vya nje.

Aliongeza: Kulingana na Katiba yetu, ni Bunge tu lina uwezo wa kutangaza vita, si Rais; Bunge halijatoa ruhusa ya kutumia nguvu za kijeshi dhidi ya Venezuela.

Schumer alisema: Waamerika wamechoka na vita visivyo na mwisho vya nje ambavyo vimechukua maisha ya idadi isiyohesabika ya wanajeshi wetu na kuharibu rasilimali muhimu. Hii si siasa ya "Amerika Kwanza".

Hapo awali, gazeti la The Wall Street Journal liliripoti, likinukuu vyanzo vyenye ujuzi, kwamba Rais wa Marekani Donald Trump, wakati wa mazungumzo yake ya simu na Rais wa Venezuela Nicolás Maduro katika siku za hivi karibuni, alimtishia kwa kutumia nguvu.

Kulingana na ripoti hiyo, Trump katika mazungumzo hayo ya simu, kwa kuweka misimamo ya kuingilia kati na ya kivita dhidi ya Venezuela, alimtishia Maduro kwamba ikiwa hataleji madaraka, ataamua kutumia nguvu.

Trump pia ametangaza anga ya Venezuela imefungwa!