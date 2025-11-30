Mkutano wa Ujumbe wa Ukraine na Ujumbe wa Marekani huko Florida, Marekani

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, likinukuu Reuters, inatarajiwa kwamba "Marco Rubio," Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani, pamoja na "Steve Whitkoff," Mjumbe Maalum wa Rais, na "Jared Kushner," Mkwe wa Rais wa nchi hiyo, watakutana na Ukraine leo Jumapili (Novemba 30).

Kulingana na ripoti hiyo, mkutano huo utafanyika katika jimbo la Florida. Reuters haijatoa maelezo zaidi kuhusu maudhui ya mazungumzo.

Kulingana na ratiba iliyochapishwa hapo awali na ofisi ya waandishi wa habari ya Ikulu ya White House, Rais wa Marekani Donald Trump anarudi Washington kutoka makazi yake huko Mar-a-Lago siku hiyo hiyo.

Hapo awali, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alikuwa ametangaza safari ya ujumbe kutoka nchi hiyo kwenda Marekani kwa lengo la kushauriana kuhusu mpango wa amani uliopendekezwa na Washington.

Rais wa Ukraine alisema kuwa ujumbe huu, ukiongozwa na Rustem Umerov, Katibu wa Baraza la Usalama na Ulinzi la Ukraine, umesafiri kwenda Marekani kuchukua hatua za kumaliza vita na Urusi.

Zelensky aliandika: "Nitakuwa nikisubiri matokeo ya mkutano huu kwa hamu. Ukraine inaendelea kushirikiana kwa kujenga na Marekani. Tunasubiri kukamilishwa kwa matokeo ya mazungumzo ya Geneva nchini Marekani."