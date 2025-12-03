"Vitisho vimegeuzwa kuwa fursa ya kuimarisha mamlaka ya mfumo”

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (a.s) -ABNA-, Hujjatul-Islam Haji-Sadeqi katika kufunga Tamasha la 15 la Malek Ashtar la Mwakilishi wa Kaimu wa Kiongozi wa Mapokeo katika Jeshi la Kikomando, alirejelea kauli ya Imam Khomeini (r.a.) mwanzoni mwa Mapinduzi, akiashiria:

"Msijali kuhusu Mapinduzi; Mapinduzi unaenda njia yake, lakini hakikisheni msibaki nyuma ya mawimbi yake."

Alisisitiza kuwa, kwa mujibu wa ahadi za Mwenyezi Mungu, dini ya Allah haiwezi kushindwa, na hakuna mapenzi yanayoweza kushinda mapenzi ya Mungu. Hivyo basi, katika kukabiliana na fitina na mashambulio, Mungu hubadilisha vitisho kuwa fursa ya kuimarisha mamlaka ya mfumo, na jambo muhimu ni kujua nafasi yetu katika jihad hii.

Hujjatul-Islam Haji-Sadeqi pia alielezea maana ya ushauri wa Mungu (Ishraf Allah) na athari yake katika mtindo wa usimamizi, akisema: “Qur’an inatufundisha kuwa, pamoja na malaika wanaoandika matendo (Atid na Raqib), Mwenyezi Mungu mwenyewe ana uelewa wa kila kilicho fichwa machoni pa wengine. Ikiwa viongozi na wakurugenzi wetu watakubali kuwa wako mbele ya Mungu, ambaye sio tu anaona matendo bali pia nia zao, mtindo wa maisha, usimamizi na kuripoti utabadilika.”

Aliongeza kuwa kujizatiti kwa wajibu ni sifa kuu ya mumin wa mapinduzi, na kwa ajili ya kufikia mafanikio, maisha ya mtu yanapaswa kuwa msingi wa wajibu. Hata hivyo, kutekeleza wajibu kunategemea kujua wajibu, na hii haiwezekani bila kuelewa ukweli wa hali halisi, kwani hali mbalimbali, kama vile vita ngumu, vita laini, au vita vya kiakili, zinaelekeza wajibu tofauti.

Mwakilishi wa Kaimu wa Kiongozi wa Mapokeo katika Jeshi alirejelea ushindi wa maadui katika mapambano ya uwanja wa vita hivi karibuni, akisema: “Dushmani ilikuja katika vita vya siku 12 ikiwa na rasilimali zote, lakini ilipigwa na hatimaye ililazimika kurudi nyuma kwa kuomba. Hata hivyo, lazima tuwe makini kwamba dushmani bado haijatangaza mapumziko katika vita vya kiakili.”

Alionya pia kuhusu hatari ya ufisadi na shirikisho ndani ya jamii, akibainisha: “Wakati Qur’an inazungumzia adhabu ya munafiki, haimaanishi tu makundi ya kigaidi, bali pia wale ambao imani yao imechanganyika na nifaq; hatari hii ni kubwa zaidi katika vita vya kiakili vinavyotishia kutoka ndani na nje.”

Alisisitiza kuwa ushauri na usimamizi haupaswi kuwa mkusanyiko tu wa ripoti nyingi na kurasa nyingi, na kwamba lazima ushuru uwe na lengo na kitaleta uchunguzi wa kina kuonyesha jinsi shirika na wanajeshi wanavyokaribia malengo halisi ya ukuaji wa kiroho na maendeleo ya kiakili, na siyo kutoa tu takwimu za kuendesha darasa au vikao.

Haji-Sadeqi alibainisha hatari za vita vya kiakili na juhudi za dushmani za kupotosha ukweli, akisema: “Kiongozi wa Juu anasisitiza umuhimu wa ufahamu sahihi wa ukweli wa nje, kwani dushmani katika vita vya kiakili hufanya ujenzi wa ukweli wa uongo kuwasukuma kufanya hatua za makosa; katika hali hii, ushuru sahihi unasaidia kamanda kutofautisha ukweli na udanganyifu.”

Alikosoa vikali ukosefu wa uwazi katika ripoti, akisisitiza: “Kusema uongo ni haramu; lakini kuandika uongo au kutoa ripoti zisizo sahihi kwa mamlaka ya kiongozi ni dhambi kubwa zaidi isiyosameheka, kwani maamuzi makuu hufanywa kulingana na ripoti hizi.”

Kwa kumalizia, alithamini juhudi zilizofanywa, lakini akasema kuwa zazidi kuwa zisizokidhi matarajio, akibainisha: “Mafanikio yaliyopatikana hayapaswi kuturidhisha; lazima tuendelee kupima hatua zetu kulingana na viwango vya Mungu na matarajio ya Imam Zama (a.j.); kiroho hakipatikani kwa maagizo na madarasa tu, bali kwa vitendo halisi na imani ya dhati kwa Mlolongo na Akhera.”