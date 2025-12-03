Uchambuzi wa ramani ya Israel: Kutoka Ghaza na Ukanda wa Magharibi hadi Syria katika kivuli cha ukimya na Vita Baridi

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Katika kipindi ambacho hakijafika miezi miwili tangu tangazo la mapumziko ya silaha katika vita vya Ghaza, na dunia ikiendelea kushuhudia ukiukwaji wa mara kwa mara wa mapumziko hayo katika Ghaza na Lebanon, wataalamu na waangalizi wa kimataifa wanatoa tahmini kuhusu Vita Baridi hii na “moto chini ya majivu”. Moto ambao unatarajiwa kuibuka mwaka 2026 katika maeneo mengine ya dunia, hasa Mashariki ya Kati, ukiendeshwa na kile wanakiita “mhimili wa uovu wa Marekani na Israel”.

Ripoti za Gazeti la Guardian, zilizoripotiwa na Kituo cha Habari cha Palestina, zinaonyesha hali tete ya mapumziko ya silaha Ghaza, mashambulio makali ya Israel katika Ukanda wa Magharibi, uvamizi na ukatili dhidi ya ardhi ya Lebanon, na machafuko nchini Syria, zikionyesha mpango wa Marekani na Israel katika siku za usoni.

Ghaza: Hali tete baada ya vita

Licha ya tangazo rasmi la kumalizika kwa mapigano, Ghaza bado ipo katika hali ya mvutano. Hatua za kijeshi za Israel karibu na miji zinaendelea, na hakuna mpango dhabiti wa kimataifa wa ujenzi upya. Guardian inabainisha kwamba Israel haizingatii mapumziko ya silaha kama kumalizika kwa vita, bali kama mapumziko ya mpito yanayompa nafasi ya kurekebisha nafasi yake na kudhibiti hali ya kisiasa na kiusalama, kuhakikisha Ghaza inabaki katika hali ya kudorora kwa muda mrefu.

Ukanda wa Magharibi: Jukwaa lisilo na utulivu

Wakati dunia ilipolenga Ghaza, Ukanda wa Magharibi ulitengenezwa kimya kimya kuwa sehemu ya kuongezeka kwa migogoro. Mashambulio ya kila siku, kuenea kwa kukamatwa kwa raia, na ongezeko la ukatili wa wakazi wa Kijuu waishia kubadilisha hali ya kisiasa na kidemografia ya eneo hilo, chini ya dhana ya “usalama”. Israel imerekodi kukamata takriban Wapalestina 21,000 katika miaka miwili iliyopita, na takwimu zinaonyesha kuwa zaidi ya 10,800 bado wako gerezani, wakiwemo wanawake na watoto.

Lebanon: Migongano iliyo kwenye mpaka wa kuchomeka

Kwenye mpaka wa kaskazini, hali inaendelea kwa uwiano hatarishi unaoweza kuongeza mvutano bila kuingia katika vita kamili. Mashambulio ya Israel yanaongezeka na raia kujeruhiwa na kuuawa. Israel inaona Lebanon kama sehemu ya kuongeza shinikizo na inatumia hali ya baada ya vita vya Ghaza kuunda sheria mpya za mgongano. Hata hivyo, mipango hii ipo kwenye hatari, kwani hatua yoyote isiyopangwa vizuri inaweza kusababisha mgongano mkubwa zaidi.

Syria: Kuongeza mvutano kwa kulenga ushawishi wa Iran

Kwa wakati huu ambapo ulimwengu unazungumzia Ghaza, Israel imeongeza mashambulio yake ndani ya Syria, ikilenga maeneo yanayohusiana na Iran na makundi yanayoungwa mkono na Iran. Guardian inasema Tel Aviv inatumia hali hii kubadilisha sheria za mchezo nchini Syria, kuhakikisha uwezo mkubwa wa kuhamia na kushambulia mstari wa usambazaji wa adui bila kizuizi cha kweli.

Kutoka Ghaza hadi Damascus: Mpango wa Israel wa kupanga upya ramani

Israel haiwaoni maeneo haya kama mashamba tofauti, bali kama sehemu za mchoro mmoja wa usalama wa kikanda. Lengo lake kuu ni kubadilisha mlingano wa nguvu wa kikanda ili kuhakikisha uongozi wake wa kijeshi na kimkakati. Baada ya vita vya Ghaza, inaonekana Israel inalenga kuunda mpangilio mpya wa kikanda unaomruhusu kudhibiti mabadiliko ya kisiasa na kiusalama, ikiwa ni pamoja na kupanua vitongoji katika Ukanda wa Magharibi, kudhibiti uwezo wa Hezbollah, kupunguza ushawishi wa Iran nchini Syria, na kuweka Ghaza katika hali tete.

Ukosefu wa msimamo wa kimataifa na hatari ya mlipuko mkubwa

Licha ya uwepo wa kijeshi wa Israel, jamii ya kimataifa haionyeshi msimamo wa pamoja au thabiti. Baada ya tangazo la mapumziko, umakini wa dunia umepungua, na Israel imepewa nafasi ya kuchukua hatua bila shinikizo halisi. Uchambuzi huu unaishia kwa onyo kuwa kimya cha kimataifa kinaweza kuongezeka hatari ya mlipuko badala ya kuipunguza.

Hitimisho

Mipaka mingi, hatua za kijeshi zinazofanyika kwa wakati mmoja, na migongano isiyopangwa, yote ni sababu zinazoweza kupelekea mgogoro mkubwa zaidi ambao hauwezi kubaki kwenye mipaka ya Palestina pekee. Kipindi cha baada ya vita vya Ghaza si kipindi cha mapumziko, bali kipindi cha mabadiliko ya kijiografia na kisiasa, huku Israel ikidhibiti migogoro mbalimbali kutoka Nablus hadi kusini mwa Lebanon na kutoka Damascus hadi mipaka ya Ghaza.