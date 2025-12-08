Araghchi: Hatusikilizi maagizo ya Amerika; mazungumzo tu kwa msingi wa haki za nyuklia

mazungumzo kati ya Iran na Amerika, alisema: "Kwa sasa, hatujashawishika kwamba wako tayari kwa mazungumzo mazito na ya kweli; wanataka kuagiza, na mimi si mtu wa kusikiliza maagizo ya wengine."

"Ukweli ni kwamba, kama ulivyoeleza, wakati wa vita vya siku 12, vituo vyetu vya nyuklia vilishambuliwa kwa mabomu, viliharibiwa na kupata uharibifu mkubwa. Hili ni wazi ni ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa, na labda ukiukwaji mkubwa zaidi wa sheria za kimataifa, kwa sababu kituo cha amani cha nyuklia chini ya uangalizi wa Wakala kimebomolewa. Hii imeleta hatari na changamoto kubwa: hatari ya mionzi, risasi ambazo hazijalipuka kwenye kituo, na kama unavyojua, vitisho vinaendelea. Sasa tunakabiliwa pia na vitisho vya usalama na wasiwasi wa usalama."

"Kwa bahati mbaya, hakuna mfano wa kituo cha amani cha nyuklia kushambuliwa kwa mabomu. Kwa hivyo, hakuna itifaki au mwongozo wa kukagua vituo kama hivyo. Hilo lilikuwa swali langu kwa Mkurugenzi Mkuu wa Wakala: Je, kuna njia au itifaki ya kukagua kituo kama hicho? Walisema hapana, kwa sababu hakuna mfano. Hii ni mara ya kwanza kituo cha amani cha nyuklia kinachosimamiwa kushambuliwa kwa mabomu. Kwa hivyo, hatuwezi kuanzisha tena ukaguzi isipokuwa tukubaliane juu ya njia ya ukaguzi wa kituo kilichobomolewa. Tuliingia kwenye mazungumzo na Wakala kufikia makubaliano haya, na Mfumo wa Ushirikiano ulifikiwa huko Cairo ili kutatua suala hili."

"Ni muhimu kwamba Wakala ulikubali kwamba tunahitaji Mfumo mpya wa Ushirikiano. Lakini kwa bahati mbaya, baada ya makubaliano huko Cairo, nchi tatu za Ulaya na Amerika walienda kwenye Baraza la Usalama kutafuta utaratibu wa 'snapback', ambao ulikuwa haramu, na hatufikiri walikuwa na haki ya kuamilisha utaratibu huu."