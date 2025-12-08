Yedioth Ahronoth: Jeshi la Israel linaingia katika hatua ngumu

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, likinukuu Shahab, gazeti la Yedioth Ahronoth lilikiri kwamba, baada ya kipindi kikubwa na miaka miwili ya vita vikali katika pande kadhaa, jeshi la utawala wa Kizayuni linaingia katika hatua ngumu.

Ripoti hiyo inasema kwamba jeshi la Israel limepoteza vipaumbele vyake vikuu na Tel Aviv inashuhudia kuondoka kwa wingi kwa maafisa wenye ujuzi kutoka jeshini.

Ripoti hiyo inaendelea kusisitiza kwamba jeshi la Israel limeshindwa na kupata mfululizo wa kushindwa na matatizo ya kijeshi katika sekta za mipaka.

Hapo awali, maafisa wa Kizayuni pia walionya juu ya hatari ya kuongezeka kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya Katz na Zamir na athari zake kwa jeshi la utawala wa Kizayuni.

Walionya kwamba vita kati ya Katz na Zamir vitasababisha kuanguka kwa jeshi la utawala wa Kizayuni; jeshi ambalo kimsingi linakabiliwa na shida ya nguvukazi.