Maelfu ya wanajeshi wa Israeli wamepatwa na magonjwa ya akili na kiakili

8 Desemba 2025 - 13:46
News ID: 1759108
Source: ABNA
Wizara ya Vita ya utawala wa Kizayuni ilitangaza kwamba maelfu ya wanajeshi wa Kizayuni wamejeruhiwa na wamepatwa na magonjwa ya akili na kiakili.

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, likinukuu Quds, Wizara ya Vita ya utawala wa Kizayuni ilitangaza kwamba wanajeshi 22,000 wa Kizayuni wamejeruhiwa tangu kuanza kwa Operesheni ya Kimbunga cha Al-Aqsa.

Ripoti hiyo inasema kwamba 58% ya wanajeshi hawa wanateseka kutokana na matatizo ya kiakili na kisaikolojia. Imesisitizwa pia kuwa wanajeshi 142 wa Kizayuni wamelazimika kutumia viti vya magurudumu. 88 kati yao pia wamekatwa viungo.

Redio ya jeshi la utawala huo pia ilikiri kwamba, kutokana na kuongezeka kwa matatizo ya kisaikolojia miongoni mwa wanajeshi wa Kizayuni, wanajeshi 85,000 wamepata matibabu katika sehemu ya urekebishaji.

Hapo awali, vyanzo vya Kizayuni pia viliripoti juu ya kuongezeka kwa matukio ya kujiua miongoni mwa wanajeshi wa Kizayuni walioshiriki katika vita vya Gaza.

