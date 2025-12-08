Onyo kuhusu kupenya kwa magaidi kutoka Syria kuingia Iraq

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, likinukuu Al-Maluma, Abdul Karim Khalaf, mtaalamu wa masuala ya usalama wa Iraq, alisisitiza kwamba vitisho vya usalama nchini Iraq vitaongezeka ikiwa uhamisho wa magaidi kutoka Syria utaendelea.

Aliongeza: "Kutoa kibali cha kuingia kwa magaidi ndani ya Iraq kunachukuliwa kuwa hatari kubwa kwa usalama wa taifa wa nchi hiyo. Ukanda wa mpaka kati ya Iraq na Syria unalindwa vizuri, jambo ambalo limefanya iwe vigumu kwa magaidi kupenya katika ardhi ya Iraq."

Khalaf alisema: "Operesheni za kigaidi ambazo zimefanywa nchini Iraq katika miaka ya hivi karibuni zimefanywa na watu waliopo katika ardhi ya Syria. Hali nchini Syria bado ni ngumu, na nchi hiyo kwa hakika imegawanywa kati ya vikundi mbalimbali vyenye malengo tofauti."