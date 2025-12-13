Ukosoaji Mkubwa wa Hezbollah Dhidi ya Matamshi ya Waziri wa Mambo ya Nje wa Lebanon

Kulingana na shirika la habari la ABNA, likinukuu Al-Ahed, “Hussein Al-Hajj Hassan,” Mjumbe wa Bunge la Lebanon na mwanachama wa kundi la Uaminifu kwa Muqawama, alisisitiza kwamba matamshi ya hivi karibuni ya Waziri wa Mambo ya Nje “Youssef Reji” dhidi ya Hezbollah ya Lebanon si msimamo rasmi wa serikali ya Lebanon, bali yanaonyesha maoni na misimamo ya chama cha “Vikosi vya Lebanon” (Lebanese Forces).

Akisisitiza kwamba “Israel haina hamu ya amani na mtu yeyote na ni serikali vamizi na dhalimu,” aliongeza: “Kiwango cha chini kabisa ambacho Waziri wa Mambo ya Nje anaweza kufanya ni kwanza kuwezesha shughuli zake za kidiplomasia na kueleza ulimwengu kwamba Lebanon imezingatia makubaliano ya kusitisha mapigano katika mwaka uliopita, na adui wa Kizayuni hajawahi kuzingatia makubaliano haya na bado anaendelea kuivamia Lebanon.”

Al-Hajj Hassan alikumbusha kwamba si Youssef Reji aliyeikomboa Kusini, bali silaha ya Muqawama ndiyo iliyoikomboa Kusini mwaka 2000, na hali ilikuwa kwamba Waziri wa Mambo ya Nje wa sasa na chama chake, chama cha Vikosi vya Lebanon, walikuwa katika uwanja mwingine.

Mwanachama huyu mwandamizi wa Hezbollah alisisitiza kuwa Muqawama ina mafanikio, lakini kama ilivyo kwa nchi na mataifa yote yanayoshambuliwa, shambulio limetokea dhidi ya Muqawama na Hezbollah, hatukanushi hili, lakini hakuna mtu aliye na haki ya kukataa jukumu la silaha na Muqawama na harakati ya Amal na elementi za upinzani katika ukombozi wa Kusini mwa Lebanon mwaka 2000, kukabiliana na vita vya Israeli mwaka 2006, na kukabiliana na Takfiris mwaka 2017.

Akionyesha kwamba Waziri wa Mambo ya Nje wa Lebanon hapaswi kuhalalisha uvamizi wa Wazayuni dhidi ya nchi hiyo, alikosoa matamshi ya Reji kuhusu silaha na ukiritimba wa silaha na kusema: "Ninaamini kuwa kipaumbele ni kwa Mheshimiwa Waziri kuzingatia kuondoka kwa adui, kurudishwa kwa wafungwa na kusimamisha uvamizi.”

Akizungumzia matukio ya Syria, alisema kuwa katika nchi yetu ndugu, Syria, ambayo haina silaha na upinzani, kwa nini uvamizi unaendelea? Kisingizio ambacho utawala wa Kizayuni unatumia nchini Lebanon, licha ya uwepo wa silaha na upinzani, hakipo nchini Syria, hata hivyo, uvamizi na uchokozi unaendelea.

Al-Hajj Hassan aliongeza: "Tunachosema ni kwamba adui anapoondoka, na uvamizi unaposimama, na wafungwa wanaporudishwa na ujenzi mpya unapoanza, Lebanon inapaswa kujadili mkakati wake wa usalama na ulinzi wa kitaifa, na kwa msingi huo, jambo lolote linaweza kukubaliwa na Walebanon.”

Aliuliza swali la jinsi Lebanon inaweza kujitetea katika siku zijazo wakati utawala wa Kizayuni sasa unataka kuweka masharti ya Syria kwa Lebanon? Netanyahu anaingia kwenye ardhi ya Syria na anasema anataka kubaki huko.

Mwanachama mwandamizi wa Hezbollah alielezea mazungumzo kati ya utawala wa Kizayuni na Syria katika mwaka uliopita na kuuliza: "Mazungumzo kati ya Syria na Israeli yamekuwa yakiendelea kwa mwaka mmoja, na mikutano imefanyika katika ngazi ya mawaziri, mazungumzo haya yameishia wapi? Netanyahu alisema katika siku mbili zilizopita kwamba hana haraka ya makubaliano ya usalama na Syria na anataka kuunda eneo la bafa na kubaki katika Jabal al-Sheikh."

Waziri wa Mambo ya Nje wa Lebanon Youssef Reji hapo awali alidai katika mahojiano na Al Jazeera kwamba silaha za Hezbollah zimethibitisha kutokuwa na ufanisi katika kusaidia Gaza na kutetea nchi. Aliongeza kuwa serikali ya Lebanon inazungumza na Hezbollah ili kuishawishi kukabidhi silaha zake, lakini chama hicho kinakataa kufanya hivyo.